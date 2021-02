Alemania lidera el primer medallero de PyeongChang 2018

El equipo de Alemania, que este sábado ganó dos medallas de oro, encabeza el primer medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.

Laura Dahlmeier ganó la prueba de sprint 7,5 kms de biatlón y Andreas Wellianger se impuso en la de saltos de esquí nórdico desde el trampolín corto para situar a su país al frente del medallero.

Segundo es el equipo de Holanda con un botín de un oro, dos platas y un bronce el primer día de reparto de metales.

MEDALLERO

Oro Plata Bronce Total

1. Alemania 2 0 0 2

2. Holanda 1 2 1 4

3. Corea del Sur 1 0 0 1

4. Suecia 1 0 0 1

5. Noruega 0 3 1 4

6. República Checa 0 0 1 1

7. Finlandia 0 0 1 1

8. OAR (Rusia) 0 0 1 1

Andreas Wellinger monarca en salto de trampolín

El alemán Andreas Wellinger obtuvo la medalla de oro en la prueba de saltos de trampolín, en rampa corta de PyeongChang 2018.

Weillinger tuvo dos saltos sobresalientes para coronarse en la prueba con registros de 104.5 y 113.5 metros y con ello totalizar 259.3 puntos para quedarse con el oro.

Mientras que Noruega hizo el 2-3 con Johann Andre Forfang (250.9) y Robert Johansson (249.7).

Lim Hyo-jun logró la primera medalla para el país local Lim Hyo-jun logró la primera medalla para Corea del Sur dentro de los Juegos Olímpicos, en la prueba de en mil 500 metros de short-track, y no solo la dedico a su país, sino que aprovechó para rendir un homenaje y dedicar a el metal al atleta ruso Viktor An, leyenda de la disciplina, vetado para esta cita por el COI. "Cuando vi a An correr en 2006, comencé a soñar con ser algún día medallista olímpico. Viktor me dijo que podía conseguirlo. He recibido muchos consejos de su parte. Le respeto mucho. Le doy las gracias por esta victoria", declaró Lim en conferencia de prensa.

Holanda dominó los 3000m femenil de patinaje de velocidad

Carlijn Achtereekte hizo un día memorable para los Países Bajos al apoderarse del oro dentro de los 3000 metros de patinaje de velocidad femenil dentro de los Olímpicos de Invierno 2018.

Al inicio Achtereekte marcó tres minutos, 59.21 segundos en el evento de pista larga, que resultó ser suficiente para ganar de manera sorpresiva la prueba. La campeona defensora, la también holandesa Ireen Wust, sufrió unos agonizantes 0.08 segundos en plata, mientras que Antoinette de Jong terminó en tercer lugar (4: 00.02).

Laura Dahlmeier , oro olímpico de biatlón

La alemana Laura Dahlmeier, quien en los pasados Campeonatos del Mundo de biatlón consiguió cinco medallas de oro, tiene ya su éxito en unos Juegos Olímpicos de Invierno, gracias a su triunfo este sábado en PyeongChang 2018 en la prueba de sprint sobre 7.5 kilómetros.

Dahlmeier se presentó en el Centro de Biatlón de Alpensia con una alta exigencia: la de su confirmación olímpica. No necesitó más que una prueba. En su estreno en el sprint sobre 7.5 kilómetros se colgó la medalla de oro. Completó las tres vueltas al circuito con un registro de 21:06.2, sin errores en los diez tiros que ejecutó en los dos campos de tiro.

Por un amplio margen, de 24.2 segundos, la ganadora de la Copa del Mundo de biatlón en la temporada 2016/17 superó a la noruega Marte Olsbu, quien sí recibió una penalización.

