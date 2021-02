Alcoholismo del Gullit Peña, el pretexto del Rangers para deshacerse de él

El futbolista mexicano, Carlos ‘Gullit’ Peña, pasó de ser una promesa del futbol mexicano, al punto de que su actual equipo se quiere deshacer de él como consecuencia de sus problemas con el alcohol que lo han puesto en la polémica.

Ahora, la directiva del equipo Rangers de Escocia, que tiene la carta del jugador, han comenzado a realizar una investigación sobre el futbolista. El club lo compró a Chivas por 3.5 millones de dólares, pero ha iniciado una estrategia para deshacerse del futbolista. Los europeos no quieren más al mexicano, prefieren rescindir el contrato y no pagar el resto de su salario que ronda en un millón de dólares por año. Es más, no les interesa perder su inversión.

De seleccionado con el 'Tri', a empleado del mes en pizzería

Es por ello que la directiva de los escoceses ha elaborado un reporte en el que se destaca la indisciplina, falta de actitud y problemas con el alcohol.

De acuerdo a Medio Tiempo, el equipo dirigido por Steven Gerrard ha entrado en contacto con sus dos más recientes clubes, Cruz Azul y Necaxa, esto para conocer a detalle cada uno de sus actos, mismos que le generaron la salida de ambas instituciones.

Durante su paso por Cruz Azul para el Clausura 2018 gozaba de un salario mensual cercano a los 2 millones de pesos, pero una recaída en viejas prácticas lo llevó a ser dado de baja.

Durante el Apertura 2018 se le presentó una nueva oportunidad con los Rayos del Necaxa pero tras solo sumar 258 minutos entre Liga MX y Copa MX, la directiva de Aguascalientes determinó darlo de baja antes de concluir el préstamo del jugador.

Se dice que Gullit aún tiene ofertas en clubes de Polonia y Turquía. Sin embargo, de acuerdo a Futbol Total, el pasado 19 de enero se dio a conocer que Peña estaría incursionando en otro tipo de industrias, comenzando a vender una línea de mochilas deportivas bajo su nombre.

