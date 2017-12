SIGUE LA DISPUTA

Alanís regresa pero no ha firmado renovación con Chivas

El defensa aún mantiene una disputa contractual con el Rebaño Sagrado

REDACCIÓN 24/12/2017 11:05 a.m.

Oswaldo Alanís regresará a los entrenamientos con el primer equipo. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Oswaldo Alanís se reintegrará a la segunda parte de la pretemporada de Chivas, pese a que continúa su disputa contractual. El zaguero aún no ha firmado su renovación y el anuncio del equipo rojiblanco podría ser una estrategia para calmar las críticas.

El Rebaño Sagrado anunció que Alanís viajará a Cancún el 26 de diciembre para integrarse al resto del equipo que se encuentra en pretemporada, aunque el tema sigue en la mesa.

A Alanís se le acaba su contrato en junio de 2018 y el Guadalajara buscaba renovar por seis meses más, pero al jugador las condiciones le parecieron desfavorables, por lo que pidió un contrato de mayor duración y un aumento de sueldo, a lo que Chivas se negó y comenzó la disputa contractual mandándolo al segundo equipo.

Debido a que aún no hay un arreglo, Alanís seguirá negociando con Chivas, pero su representante le buscará otras ofertas fuera de México. Al tener su contrato hasta junio, en enero ya podría firmar un precontrato en el futbol internacional.

Sin embargo, pese a su incorporación a los entrenamientos, Alanís tendría una situación complicada, por no tener garantizados minutos en el campo. Matías Almeyda podría no tomarlo en cuenta para el próximo torneo, ya que en días previos, la directiva rojiblanca anuncio que el defensor no estaba en los planos del primer equipo y la decisión de su regreso sólo sería para evitar conflictos con la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, quienes mostraron su respaldo al defensor.





Oswaldo Alanís aseguró a través de su cuenta de Twitter que aún hay detalles por definir y afirmó que su objetivo no es dañar al club con el que desea seguir trabajando por un largo tiempo. Lo único que busca son oportunidades que le permitan crecer dentro del terreno de juego.

Además agradeció el apoyo que las personas han mostrado hacia su situación.

