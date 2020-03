Alan Pulido y Asociación Mexicana de Futbolistas apoyan a Jürgen Damm en su situación con Tigres

El delantero mexicano, Alan Pulido, aconsejó a Jürgen Damm de no buscar pelea con Tigres, puesto que él ya tuvo una riña con el equipo anteriormente al tratar de salir de él. Damm había anunciado anteriormente su salida del equipo regiomontano por la poca actividad que había visto.

En una entrevista para TUDN, Pulido comentó: "Lo que le puedo decir a Jürgen Damm es que trate de salir de la mejor manera, porque no le conviene salir peleado".

Alan, pasó por algo parecido cuando era jugador de Tigres en 2014 "Pase por algo parecido y hasta estuve vetado de la selección mexicana por más de dos años".

Damm afirmó en su cuenta de twitter, que fue el club quien ordenó que se anunciara su salida, pero que su intención, era dar a conocer la noticia, terminando el torneo.

"Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación".

Al informar que abandonaría el club, el equipo lo ha enviado a jugar con la Sub-20. Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), expresó su respaldo hacía el jugador, por medio de un comunicado en twitter:

"El reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores es emitido por la FIFA en su artículo 18, apartado 3, indica que un jugador es libre de firmar un contrato con otro club si su contrato ha terminado o terminará en un plazo de seis meses.

Existe jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo que estima que en el entrenamiento en solitario, el hostigamiento y la presión a un futbolista para obligarlo a aceptar o realizar acciones con las que no está de acuerdo, se consideran discriminatorias".

Por otro lado, durante el entrenamiento con el equipo, Jürgen, fue llevado al hospital por un posible contagio de Coronavirus o Influenza, lo que fue descartado y lo informó por twitter:

"Gracias a toda la afición, gente y prensa por el apoyo, cariño y preocupación.

Gracias a Dios, los estudios descartaron Coronavirus o Influenza. AL haber presentado síntomas de estos virus, se creyó que pudiera estar contagiado...".

Información de Mediotiempo.