¿Al baño en pleno partido? El curioso momento de Eric Dier y Mourinho

Eric Dier dio de qué hablar este martes luego de salir corriendo al baño durante el partido donde el Tottenham se jugaba el pase a Cuartos de Final en la Carabao Cup ante el Chelsea.

Pero el momento inesperado no quedó ahí, por si fuera poco, José Mourinho salió atrás de él, pues aún faltaban 15 minutos y los Spurs caían 1-0.

Algunos pensaban que el defensa inglés había sido destituido, pero las imágenes captaron a Eric Dier corriendo hacia la cancha. En la siguiente jugada, el mediocampista inglés ya estaba colocado en su posición.

En medio del partido, Eric Dier tuvo que ir al baño de urgencia y Mourinho fue a apurarlo para que regresara a la cancha ??pic.twitter.com/dqgvp5mGVU — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 29, 2020

Tras la victoria del Tottenham sobre el Chelsea en penales, ‘Mou’ explicó que no está bien que lo futbolistas jueguen dos partidos en 48 horas.

“Lo que le pasó a Eric Dier no es normal… tengo que alabarlo de una manera especial. Debería estar prohibido que un jugador juegue dos partidos en 4 horas a este nivel. Lo que hizo no es humano. Tenía que irse (cuando se escapó), no tenía ninguna posibilidad”, explicó.

