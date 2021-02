Aficionados del Galaxy estallan contra 'Chicharito' Hernández

Javier Hernández está pasando por el momento más complicado de su carrera. ‘Chicharito’ no ha mostrado su nivel con el Galaxy en la MLS, pues con una fuerte lesión acompañado de un bajo rendimiento, los aficionados al conjunto angelino le perdieron la paciencia al jugador.

Luego de la derrota 2-0 ante el Real Salt Lake, los seguidores despotricaron contra el mexicano ya que no ha mostrado su calidad de juego con el Club. A través de redes sociales, usuarios lo denominan como “inflado”, “mentira” y “basura” al máximo goleador de la selección mexicana.

Chicharito is ?? we bought him to compete with Vela and the LA market to make money, sell tickets, and jerseys....Zlatan has scored more goals in Serie A in the last season and a half as an almost 40 year old then Javier has in the last 4 seasons of his career. Wake up. — Terence (@Terencethetiger) September 24, 2020

Según los números de Hernández desde que llegó a Los Ángeles ha disputado seis juegos oficiales, en los que ha conseguido únicamente un tanto. Además de una lesión que lo alejó tres meses de las canchas. Javier ha desperdiciado 5 ocasiones de gol en el torneo de la MLS is Back disputado en Orlando y el campeonato regular.

Asimismo, los aficionados angelinos tienen presentes las dos temporadas que gozaron del futbol de Zlatan Ibrahimovic, pues marcó 53 dianas en 58 encuentros, siendo la cifra de mayor efectividad en la historia de la MLS. Mientras tanto, Guillermo Barros Schellotto, técnico del Galaxy, le ha dado la confianza al ‘Chicharito’ y asegura que aporta mucho al equipo aunque no anote goles.

(Por: Mariana Aguilar)