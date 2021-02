Aficionado duda en asistir a su boda por final Boca vs River

Todo el mundo sabe que el Superclásico del futbol argentino es uno de los partidos donde se puede ver a fanáticos de ambos equipos desbordarse de pasión y hacer locuras por sus colores, esta edición del Clásico entre Boca Juniors y River Plate no será uno mas, será un duelo histórico porque por primera vez se enfrentan en una final de la Copa Libertadores, nadie se lo quiere perder y José Acosta, un aficionado de Boca, puso en duda asistir a su boda para ver la final.

Boca Juniors vs River Plate dónde ver EN VIVO la final de Copa Libertadores

José Acosta comentó para el diario Olé que cuando acordó la fecha con su pareja no le pasó por su mente que los partidos se llevarían a cabo en sábado, José contraerá nupcias el próximo 24 de noviembre, el día de la final de vuelta, lo cual metió en aprietos al aficionado de Boca, especialmente si el encuentro se alarga y se tiene que ir a tiempos extra.

“Apenas me enteré que la final iba a ser el sábado 24 de noviembre y encima ante River, quise suspender el casamiento. Me quería morir. No sé cómo voy a hacer para estar a tiempo en la iglesia si se demora el final. Uno no puede hacer esperar al sacerdote, es una locura. Ya les dije a todos que si ganamos la Libertadores, no me esperen. Yo voy a festejar sí o sí, ja”, comentó.

Asimismo, el apasionado 'che' ya dijo que si la 'azul y oro' se corona campeón en su boda se escucharán canciones de Boca Juniors, pese a la mayoría de sus familiares y amigos son seguidores del cuadro 'millonario'.

"Yo soy el único inteligente de mi familia. Ellos son todos de River Platey la mayoría de mis amigos y de los invitados también. Ya le dije al DJ de la fiesta que si gana Boca ponga el himno de la 12 en todos los temas", señaló.

