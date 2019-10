Aficionado de Tigres que tocó el seno a Sofía Huerta rompe el silencio

La fotografía de un aficionado de Tigres tocándole el seno a la futbolista del Houston Dash, Sofía Huerta, que había accedido a tomarse una selfie con él, generó indignación en redes sociales.

El club felino denunció al presunto acosados, quien este miércoles se defendió asegurando que no fue su intención.

En entrevista para RG La Deportiva, el aficionado de Tigres señaló que no sintió que tocara el seno de la futbolista y que Huerta tampoco reaccionó, incluso después de tomarse la selfie con él, se tomó una con su hija; además indicó que tampoco le gustaría que le hicieran eso a su niña.

"No fue mi intención, solo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano, la mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija, soy padre de familia, se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo".

David ´N´ reveló que recibió amenazas de linchamiento después de que Tigres lanzara un comunicado en el que pedían que lo identificaran.

"A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física, tengo temor. Ya tienen mi WhatsApp y me ponen mensajes amenazantes", manifestó David.

El seguidor felino comentó que quiso contactar a Tigres para aclarar todo, pero no le respondieron. Mientras que el abogado de David ´N´ señaló que el comunicado del club felino en donde aseguran denunciarían a su cliente, fue irresponsable: "Están dañando la imagen de una familia", apuntó.

Hasta ahora Sofía Huerta sigue sin dar declaraciones al respecto, pero el equipo estadounidense agradeció a Tigres por el apoyo e incluso ya hay una Carpeta de Investigación abierta.

