Afición revienta a Gattuso por gravedad de la lesión del Chucky Lozano

Malas noticias para el Napoli. El futbolista mexicano Hirving Lozano no estará en la eliminatoria de Dieciseisavos de Final de la Europa League ante Granada por lesión.

El Napolés anunció este lunes que "El Chucky" presenta una distensión muscular en el bíceps femoral derecho, tras terminar cojeando y mostrando su malestar en al final del duelo ante la Juventus en donde el cuadro napolitano se quedó con la victoria por 1-0.

Aunque Napoli no reveló el tiempo que el mexicano estará fuera de las canchas, el tiempo estimado de recuperación en estas lesiones es de tres semanas.

Con esta mala noticia, "El Chucky" Lozano se perderá no solo la eliminatoria ante Granda, con la ida el 18 de febrero y la vuelta el 25 del mismo mes, también dos partidos de la Serie A-

?? PARTE MÉDICO



???? @HirvingLozano70, distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecho.



???? @D_Ospina1, distensión de primer grado en el aductor del muslo derecho.#ForzaNapoliSempre ?? pic.twitter.com/t3xcAegKK4 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) February 15, 2021

Afición revienta a Gennaro Gattuso por obligarlo a terminar el duelo lesionado

La lesión de Hirving Lozano hizo explotar a la afición el Napoli quienes acusaron al entrenador Gennaro Gattuso de la gravedad de la lesión del mexicano, luego de que decidió no sacarlo del campo cuando ya estaba lesionado y pedía salir al no poder continuar.

Lozano fuori almeno 3 settimane pic.twitter.com/xNXTfUjQFy — DOMENICO (@_DOMENICO_4) February 15, 2021

Lozano fuori per colpa di Gattuso. Non era il caso di insistere a farlo tornare in difesa. 2/3 minuti potevamo reggere anche in 10. Ora come fai ad affrontare un ciclo così senza Lozano? Dopo aver distrutto Mertens ora si aggiunge Lozano. Altro che critiche eccessive a Gattuso... — Nicola Licciardiello (@nili987) February 15, 2021

