Adiós inesperado: Deportistas a los que enfermedades y lesiones los retiraron

REDACCIÓN 31/03/2019 10:27 a.m.

De manera sorpresiva muchos deportistas se ven obligados a decir adiós a las canchas. Las enfermedades o lesiones les ponen el retiro como la única opción para seguir con una vida más saludable que ya no pueden tener mientras compiten.

Estos son algunos casos de atletas que han dejado las canchas por una mejor vida, aunque para muchos su vida sea el deporte.

También te puede interesar: Los deportistas que alcanzaron la gloria pero quedaron en la ruina

Fabrice Muamba

En marzo de 2012, el jugador del Bolton de 24 años tuvo que decir al futbol por un paro cardíaco que sufrió días antes, cuando se jugaba un partido de la Copa de Inglaterra contra el Tottenham. Su corazón dejó de latir durante 78 minutos.

Durante una conferencia de prensa, Muamba mencionó, "aunque la noticia es devastadora, tengo mucho que agradecer. Desde que sufrí mi ataque al corazón y salí del hospital, he permanecido completamente positivo pensado que un día podría volver a recuperar mi carrera deportiva y jugar de nuevo con el Bolton". A pesar de la pronta recuperación, el congoleño tuvo que decir adiós a las canchas.

Sin embargo, siempre ha estado agradecido con el cuerpo médico que lo atendió durante los 78 minutos en los que su corazón dejó de funcionar. Y sobre todo para resaltar el invento que salvó su vida y que desde hace 50 años lo ha hecho con millones de personas alrededor del mundo: el desfibrilador portátil.

Tiempo después, Fabrice Muamba contó en una carta todo lo que pasó ese día:

Recibí una reanimación cardiopulmonar en el terreno de juego mientras los aficionados, incluidos los hinchas de Tottenham, corearon mi nombre. En el campo recibí las dos primeras descargas eléctricas del desfibrilador.

También tuve suerte que un aficionado de los Spurs en la grada era un cardiólogo y entró al campo para ayudar. Me trasladaron hacia los vestuarios y me dieron otra descarga.

El partido se detuvo y fui llevado en ambulancia al hospital del tórax, fue un trayecto muy difícil en la ambulancia. Recibí otras 12 descargas eléctricas, una cantidad considerable para un período de tiempo tan corto. Es increíble que mi cuerpo haya podido resistir.

Cuando llegamos al hospital me llevaron directamente al quirófano, donde me pusieron un catéter más grande en mi vena, me dieron más descargas eléctricas y medicamentos. 78 minutos después que desfallecí mi corazón comenzó a funcionar otra vez y recuperé el conocimiento.

Cuando llegamos al hospital me llevaron directamente al quirófano, donde me pusieron un catéter más grande en mi vena, me dieron más descargas eléctricas y medicamentos. 78 minutos después que desfallecí mi corazón comenzó a funcionar otra vez y recuperé el conocimiento.

Ryan Mason

En enero de 2017, a los 25 años, Ryan era ya un jugador profesional consolidado con el Hull City. Tenía la titularidad en el equipo, el reconocimiento de sus compañeros e incluso había debuto con la Selección Nacional de Inglaterra en 2015. Como todo futbolista, el sueño de participar en una Copa del Mundo seguía latente y comenzaba a vislumbrarlo como una verdadera posibilidad.

En el plano personal las cosas también iban bien. Ryan le había propuesto matrimonio a su novia Rachel Peters un par de meses atrás y ambos soñaban con formar una vida juntos.

Sin embargo, el 22 de enero el Hull City disputaba un partido de liga en contra del Chelsea y al intentar ganar un balón en el área tras un tiro de esquina, la cabeza del defensa rival, Gary Cahill, se impactó contra la de Ryan fracturando su cráneo.

El hombre cayó al césped e intentó incorporarse, dispuesto a seguir con el partido, a seguir con su vida, pero ya no pudo hacerlo. El daño era evidente, aunque intentó recuperarse, el 13 de febrero de 2018 Inglaterra amaneció con una triste noticia, Ryan Mason anunciaba su retiro definitivo del futbol.

Cirugías, terapias, arduas sesiones de entrenamiento, entrevistas con otros jugadores con fractura de cráneo (como el arquero Peter Cech), el jugador inglés intentó de todo para seguir con su sueño.

Sin embargo, una resonancia magnética dejó claro que la cabeza de Ryan no soportaría otro golpe. Y entonces Manson tuvo que decidir, sí, amaba el futbol, amaba su trabajo, pero ese trabajo ya no podía ser su vida nunca más.

Stephen Darby

El exjugador de Liverpool, Stephen Darby, anunció en 2018 su retiro del futbol profesional tras ser diagnosticado con la enfermedad de la motoneurona (MND)

Derby, de 29 años, y que jugaba en el Bolton Wanderers, llegó a jugar la Champions League con el Liverpool en 2008.

"Me gustaría pedir intimidad en este momento para que me pueda hacer a la idea de la batalla que tengo por delante y pueda pasar tiempo con mis seres queridos", dijo Darby en un comunicado.

La MND es una enfermedad rara que normalmente afecta a personas mayores de 60 años, aunque puede afectar a adultos de cualquier edad.

Según explica el servicio sanitario británico en su página web, es una enfermedad causada por un problema con las células y en el cerebro y unos nervios llamados motoneuronas. Estas células dejan de funcionar con el tiempo por una causa desconocida.

Rubén De la Red

Canterano del Real Madrid, y campeón de Europa en 2008, el mediocampista madrileño se desvaneció en medio de un partido de Copa del Rey en el Stadium Gal de Irún. Tuvo que retirarse dos años después con solo 25 años porque le diagnosticaron un virus que le afectaba al miocardio y le instalaron un desfibrilador por precaución.

Lilian Thuram

Un ícono defensivo a nivel mundial que llegó a triunfar en la Serie A en el Parma y la Juventus, logrando ser el campeón del mundo y de Europa con Francia, tuvo que abandonar el futbol por una malformación cardíaca detectada antes de jugar con el PSG. Su hermano falleció años antes jugando basquetbol y por una enfermedad similar.

Nwankwo Kanu

De Nigeria a la Premier League, llegó un delantero ágil, veloz y con una potencia en sus piernas que hacía temblar a los porteros cada vez que disparaba cuando vestía el jersey del Arsenal. Kanu dijo adiós porque después de realizarse unos exámenes médicos, le diagnosticaron insuficiencia cardiaca provocada por una malformación. Gracias a que lo detectó con tiempo, pude prevenir una muerte segura y poder contar su historia.

Ronaldo Nazario

Tras una lesión en un tendón rotuliano de la rodilla derecha jugando para el Inter en el 2000, Ronaldo ya no llegó al techo de su nivel, a pesar de ello, le dio para ser campeón del Mundo en 2002 y hasta 2024 el máximo goleador de Copas del Mundo, formó parte de los "Galácticos" del Real Madrid. El astro brasileño se retiró con el Corinthians en 2011 por molestias en esa misma rodilla e hipertiroidismo, un problema de desaceleración del metabolismo.

Durante la conferencia de prensa del retiro mencionó entre lágrimas: "Es muy duro abandonar algo que me hizo tan feliz, que tanto amé y con lo que quería seguir, porque psicológicamente quiere mucho, pero tengo que asumir algunas derrotas. Perdí mi cuerpo".

Manuel Almunia

Un portero con buenos reflejos, fiable y efectivo, especialista en parar penales, dijo adiós a las canchas por un problema en el corazón llamado "miocardiopatía hipertrófica apical". Le detectaron la enfermedad durante las pruebas médicas para fichar con el Cagliari de la Serie A. Por esta triste noticia, el arquero de 37 años tuvo que dejar de defender el arco.

Tostao

Fue golpeado en el ojo por un balón un año antes de ser campeón del mundo con Brasil en México 1970, aquel suceso tuvo como consecuencia desprendimiento de retina y con ello problemas en la visión, lo cual orilló a "colgar los zapatos" a los 26 años de edad en 1971.

Rafael Márquez Lugo

El ex ariete de Pumas dijo adiós el pasado mes de abril tras una lesión en la rodilla jugando con Chivas, que lo marginó de la canchas por un año, aceptó que la falta de disciplina en su momento no lo dejó catapultar su carrera y poder jugar en Europa.

Ignacio Trelles

Quizá sea más recordado por sus 15 títulos con equipos mexicanos y por ser el timonel de la selección mexicana en Chile 1962 e Inglaterra 1966, sin embargo "colgó los zapatos" a los 30 años cuando estaba con Atlante, chocó con el arquero del Marte causándole a "Don Nacho" fractura de tibia y peroné, la medicina de 1947 aún no daba para recuperar este tipo de lesiones.

dmv

LEA TAMBIEN ¿Quién es Neto, el amigo de "El Canelo" Álvarez que le consiguió el Bugatti Chiron y más autos lujosos? Canelo es cliente frecuente de Ramirez Autoz, propiedad de Tapatío 24, el encargado de conseguirle a Álvarez el auto más rápido del mundo

LEA TAMBIEN Marco Bueno, de campeón del mundo con México a olvidado en Finlandia En 2011 era una promesa del futbol mexicano, hoy su realidad es muy diferente, busca un lugar en Finlandia y ya se estrenó con gol