Acusan a Jorge Vergara de robo

Los problemas de Chivas no terminan. No sólo están lejos de liguilla, sin goles, al fondo de la tabla de descenso y sin noticias de su dueño Jorge Vergara, ahora se sumó otro escándalo, que no es nuevo, sobre la ilegalidad bajo la que se adquirió al Rebaño Sagrado en 2002.

Aunque muchos creen que por los supuestos problemas económicos que atraviesa Chivas se ha considerado vender al equipo, esto no es posible por la batalla legal que enfrenta Jorge Vergara con Chivas A.C., un grupo de socios que no quiso vender sus acciones al empresario hace 17 años.

En una entrevista para Medio Tiempo, el presidente de la asociación lanzó una advertencia para los interesados en el club: "quien lo compre, comprará robado".

"Para mí han sido incapaces desde el primer día, además esto nació de una ilegalidad, así que pues es como cuando dicen: ´oye, los que te robaron el coche, lo debería de vender... ¿Pues yo que te puedo decir?´. Desde ahí es robo que estoy yo peleando y como Asociación se está peleando en los tribunales, quien lo compre, comprará robado y por eso creo yo que no lo hacen, porque no son tontos", acusó Francisco Cárdenas.

De acuerdo a los Pleyers, está no es la primera vez que el empresario señala esto En el 2015, cuando Vergara tenía la batalla legal por los derechos del Guadalajara y de Grupo Omnilife con su ahora exesposa, Angélica Fuentes, Chivas A.C. ya había hecho la observación de cómo se había comprado al equipo, incluso denunció que Jorge Vergara nunca rindió cuentas de qué se hizo con el dinero que pagaron desde Europa por Javier Hernández.

Aunque Mariano Varela, director deportivo de Chivas asegura que el Rebaño no va a descender porque harán todo lo posible de acuerdo a un plan, el presidente de la A.C. asegura que no los encargados no tienen ningún plan, pero desea que los acontecimientos deportivos cambien lo antes posible:

"Duele como aficionado y como alguien que tuvo un amor por la institución y la tradición; como presidente de la Asociación Civil me duele en una parte muy profunda de mi corazón y de mi vida, porque veo desatendido el equipo, veo que no hay pies ni cabeza, veo que no se están tomando decisiones con lógica de tener un plan", dijo.

Guadalajara se encuentra en el fondo, en el lugar 16 de la Tabla de Cociente para el 2019-2020, empatando con Querétaro con 69 puntos. , Atlas los supera con 70 unidades.

