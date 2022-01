Acusan a DJ de contagiar de covid a Messi: "Me han llamado asesino"

"¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid y lo relacionan con que yo lo contagie. Me han llegado a poner asesino por los mensajes. Tengo un montón de mensajes muy mala onda pero bueno, en fin. Ayer yo me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y bueno, no tengo covid, ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran la mala, un beso", aseguró el DJ.