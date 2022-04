A un mes de la barbarie en Querétaro ¿qué ha pasado en la Liga MX?

Hace un mes el futbol mexicano vivió uno de los momentos más violentos en toda su historia, luego de que aficionados de Querétaro y Atlas se enfrascaran en actos de violencia en el Estadio Corregidora, que dejó imágenes terribles que le dieron la vuelta al mundo.

Al minuto 62, el partido de la Jornada 9 que se disputaba el 5 de marzo de 2022, comenzó la pesadilla, cuando la riña entre aficionados pasó de las gradas al campo, y concluyó con una emboscada a la afición y porra del Atlas que dejó 26 personas lesionadas.

El futbol mexicano se detuvo, el resto de la Jornada 9 se suspendió, futbolistas, periodistas y aficionados exigieron una sanción ejemplar para terminar con las famosas "porras" o "barras", como se le conocen a los grupos de animación de los equipos de la Liga MX.

El gobierno de Querétaro inició una investigación que terminó con 32 detenidos y dos altos funcionarios destituidos. Mientras que la Liga MX implementó un veto al estadio Corregidora, obligaron a los dueños a regresar el mando de Los Gallos Blancos de Querétaro a Grupo Caliente para que el equipo sea vendido en menos de un año, y la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, prometieron el principio del fin para las barras que han alejado a las familias de los estadios.

Los funcionarios y personas detenidas

Mauricio Kuri, el gobernador de Querétaro, señaló que lo ocurrido fue por "Falta de planeación, ausencia de criterio, escasa capacidad de respuesta y medidas preventivas y emergentes", por lo que decidió destituir de su cargo a estos dos funcionarios.

-Miguel Ángel Contreras Álvarez: Secretario de Seguridad Ciudadana

-Carlos Rodríguez Di Bella: Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil

Además, el gobierno de Querétaro detuvo a 32 personas implicadas en la riña, la cual dejó un saldo de 26 personas lesionadas, tres de ellos de gravedad; todos fueron dados de alta días más tarde.

Aficionado lesionado no ha podido trabajar tras perder la visión de un ojo

Entre los heridos se encuentra el señor Juan Manuel Rosa Lepe, quien no era parte de ninguna porra, pero fue lesionado igual en el Estadio Corregidora.

Juan Manuel, aficionado de Querétaro, busca el apoyo de las autoridades después de haber perdido la visión en un ojo, motivo que le ha impedido salir a trabajar, pues es taxista.

Hace unos días, y a un mes de la riña, Milenio entrevistó al señor Juan Manuel, quien resultó herido después de recibir un puñetazo por parte de un barrista del Atlas.

"Estamos bien en lo que cabe, estables, todavía falta mucho para ver qué va a pasar. No veo. Nada más me hicieron la cirugía para estabilizar mi ojo, pero no veo. El cirujano me dijo que todavía estoy en riesgo, pero que voy bien en ese aspecto, va a ser muy tardado, aún no me pueden decir si voy a recuperar la vista, es incierto".

La promesa del Fan ID

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX aseguró que el FAN ID será el principio del fin para las barras del futbol mexicano, y junto a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, prometió que la credencialización para todos los aficionados del futbol mexicano podría concretarse a principios del próximo torneo Apertura 2022.

Sin embargo, no se han visto avances claros en los 17 equipos de la Liga MX.

Pumas se coordina con su porra

En el partido entre Pumas y Cruz Azul, de la Concachampions, la directiva de Pumas pudo presumir que su porra, además de su boleto, portaban una credencial con su nombre, foto y código QR, que incluye número de teléfono y dirección particular.

De acuerdo a ESPN, esta iniciativa la presentaron los mismos grupos de animación a la directiva de Pumas, quien decidió aprobarlo para tener un mejor control con sus porras tras la barbarie que se desató en el Estadio Corregidora.

¿Qué aprendió el futbol mexicano de la barbarie en La Corregidora?

En exclusiva con La Silla Rota Mikel Arriola habló sobre qué aprendió el futbol mexicano y cuáles son las nuevas medidas que se han implementado tras la barbarie que sucedió en el Estadio Corregidora.

"Aprendimos dos cosas, la primera es que a partir de un descuido, imperdonable de la directiva, no se pone la suficiente atención en la seguridad, se contrata una empresa de seguridad privada que no cumple con sus obligaciones y eso implica que se dan elementos para que algo se salga de control"

"Y lo segundo es el anonimato de los grupos de animación o barras, es el otro ingrediente que se juntó, entonces tenemos una mala administración en términos de seguridad, y luego tienes grupos de animación que se escudan en el anonimato para cometer crímenes. Entonces es lo que aprendemos que esos dos ingredientes no son una buena mezcla y que podrían suceder cosas inaceptables", aseguró el presidente de la Liga MX.