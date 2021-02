A un año del feminicidio de Marbella Ibarra, impulsora del futbol femenil en México, todavía no hay respuesta

El futbol femenil en México no podría contarse sin lo que representó Marbella Ibarra. La promotora e impulsora de esta rama, fue una de las primeras mujeres en preocuparse por buscar apoyo y condiciones de igualdad para las jugadoras en el futbol.

Este martes 15 de octubre se cumple un año del feminicidio de Marbella Ibarra, su cuerpo fue encontrado sin vida, la promotora del futbol femenil en México fue hallada degollada y envuelta en una cobija. Tenía 46 años y antes de su muerte pasó 26 días desaparecida.

De acuerdo a El País, Mabel Ibarra, su hermana, aseguró que no hubo llamadas para pedir por su rescate. La asesinaron en la localidad de Rosarito, en el Estado de Baja California, pero las autoridades siguen sin dar respuesta.

“La última vez que me presenté en la fiscalía fue hace dos meses y dieron carpetazo: caso cerrado. Así me lo dejaron ver, fui la única que pedía información. La única línea de investigación fue que se trató de un feminicidio. Según lo que me dijeron no hay personal para continuar con las investigaciones”, contó Mabel Ibarra a El País.

Mucho antes de la creación de la Liga MX Femenil, Marbella Ibarra creó el equipo Isamar FC en el norte del país para chicas que buscaban una oportunidad de jugar futbol. Ibarra no sólo apoyaba en lo deportivo, recaudaba dinero para llevar a sus jugadoras a disputar partidos en Estados Unidos, por la falta de ligas en México.

En 2014 buscó ir más allá y se reunió con la directiva de los Xolos de Tijuana, a quienes les propuso fundar el primer equipo exclusivo de mujeres en el país, ella ofrecía a sus jugadoras a cambio del respaldo económico del equipo.

Así nacieron las Xolas, el equipo les prestaría las instalaciones para entrenar, les pondría el uniforme y la inscripción a la Women´s Premier Soccer League en Estados Unidos. El equipo llegó a tener hasta 140 jugadoras de diferentes edades entrenando.

De acuerdo a Futbol Total, Ibarra se quedó como director deportiva y Andrea Rodebaugh como entrenadora, y en 2016 tuvieron un histórico amistoso contra el Atlético de Madrid. El partido terminó 7-2 a favor de las Colchoneras, pero se dio un paso importante para continuar con el impulso del futbol femenil en México.

Con el surgimiento de la Liga MX Femenil en 2017, Marbella decidió apartarse de las Xolas. La intención era formarse como directora técnica y en un futuro regresar al club fronterizo para que la registraran formalmente. Al momento de su asesinato le faltaba semestre y medio para concluir sus estudios como entrenadora.

La Liga fue indiferente

La muerte de Marbella Ibarra conmocionó a jugadoras, y clubes mexicanos, pero ni la Liga MX Femenil ni Xolos de Tijuana se manifestaron al respecto. Ni si quiera publicaron un mensaje por sus redes sociales.

Sin embargo, equipos como Toluca, Veracruz, Chivas, Pumas y Tigres y hasta el Barcelona femenil, mandaron sus condolencias.

