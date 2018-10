A lo Marchesín, Sergio Ramos 'pierde la cabeza' y golpea con balonazos a canterano

REDACCIÓN 22/10/2018 01:06 p.m.

Real Madrid no vive su mejor momento en la temporada 2018/2019 y la tensión crece de cara al partido de la Champions League y el Clásico ante el Barcelona el próximo fin de semana, hasta tal punto de que Sergio Ramos tuvo un altercado durante un entrenamiento.

Este lunes el capitán del Real Madrid protagonizó un pique en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, al reaccionar mal a un choque accidental que le propinó el juvenil Sergio Reguilón, al que respondió con dos balonazos antes de ser calmado por Luka Modric.

El escándalo que pone en riesgo el futbol mexicano

El juvenil del cuadro merengue se lanzó hacia donde estaba Ramos, quien no observaba a Reguilón, provocando un golpe involuntario en la cara del capitán madridista; como reacción inmediata, el defensa español tomó el esférico y lo pateó hacia donde estaba el canterano merengue, golpeándolo. Unos pasos más adelante, el seleccionado español golpeó un esférico que se encontraba en su camino, una vez más dirigido a su compañero, sin importarle que lo estuvieron grabando y provocando que el portero Keylor Navas y Luka Modric se acercasen a calmarle con unas risas finales.

Het loopt niet echt bij Real en dat is dus ook zichtbaar op trainingen. Sergio Ramos reageert zich af op teamgenoot Sergio Reguilon. pic.twitter.com/eI6rz91sNJ — Neal Petersen (@nealpetersen) 22 de octubre de 2018

Más tarde, luego de recibir una lluvia de críticas, a través de redes sociales, Sergio Ramos se disculpó con Reguilón, quien también dio por concluido el asunto, asegurando que siempre estaba con el equipo y su capitán.

Novia de Cristiano Ronaldo quiere adoptar al perro que persiguió desesperado a un taxi con supuestos dueños abordo

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastantes habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! Carpetazo y a por el partido de mañana. #HalaMadrid", aseguró Rmoa en su cuenta de Twitter.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! ????????

Carpetazo ?? y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de octubre de 2018

Como respuesta, Reguilón respondió que "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!".

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! ???? https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 22 de octubre de 2018

dmv

LEA TAMBIEN Estos mexicanos podrían coronarse en la Serie Mundial Héctor Velázquez y Julio Urías podrían hacer historia en las Grandes Ligas

LEA TAMBIEN Maradona celebra triunfo de Dorados bailando con bastón (VIDEO) El Técnico de Dorados festejó el triunfo de su equipo bailando en el vestidor sin que la artrosis se lo impidiera