"A ´Canelo´ le tienen coraje y envidia": "Maromero" Páez defiende a Saúl Álvarez

Jorge "Maromero" Páez es uno de lo pugilistas más recordados en la década de los ochentas. Además de ser un ex campeón mundial, es reconocido también por sus peculiares cortes de cabello. En esta ocasión el oriundo de Baja California salió en defensa de "El Canelo" Álvarez, quien en señalado de elegir rivales "a modo" para seguir haciendo dinero.

"Mucha gente le tiene coraje, le tiene envidia al ´Canelo´. No tengo el gusto de conocerlo, pero mucha gente lo ataca. Yo no puedo hablar mal de nadie porque no lo conozco, está bien lo que hace".

"Es el que más dinero ha ganado de todos los boxeadores. De los de antes de México, ha ganado mucho dinero, entonces mucha gente le tiene envidia. Los mexicanos son los mismos que lo critican", comentó "Maromero" Páez para Un Round Más de Erick "El Terrible" Morales.

Finalmente, el ex pugilista de 56 años de edad aseguró que en México "se le critica mucho a los boxeadores" por cualquier cosa.

"Hay que apoyarlos, es mexicano. Está subiendo uno, y el otro le jala las patas para que no suba, eso pasa a cada rato. Antes, que porque había puros campeones y cinturones chafas y eso; si no hay campeones, porque no hay. Y cuando hay no los quieren; la gente es envidiosa, pero cada quien su rollo.

