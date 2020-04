A 10 años del fichaje sorpresa de "El Chicharito" al Manchester United

Se ha cumplido una década desde que las Chivas causaron furor al anunciar la venta de Javier Hernández al Manchester United, sorprendiendo al futbol mexicano y al mundial, pues "El Chicharito" aún era un desconocido.

En aquel Torneo Clausura 2010, Hernández comenzaba a brillar en la Liga MX y se perfilaba para debutar en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana. Por lo que la noticia causó gran sorpresa en México, al resultar un tanto inesperada, no solo por las discretas negociaciones entre Chivas y el cuadro inglés, también porque el fichaje fue una petición del histórico técnico Sir Alex Ferguson.

10 años después de aquel inesperado fichaje "El Chicharito" Hernández puede presumir haber salido campeón de Inglaterra, una Final de Champions League, vestir los colores del Real Madrid en España y haber jugado en tres de las mejores ligas del mundo.

"Mi padre me dijo: ´Hola, el Manchester United te quiere´ y le dije ´Eso no es verdad´... Una noche estaba jugando un videojuego con el Club, con Rooney, ¿y dos días después me dices que el Club me quiere? Eso no es verdad, imposible", relató en una ocasión el mexicano.

Durante su primera campaña, "El Chicharito" marcó 13 goles, fue campeón en Inglaterra y llegó a la final de Champions League, misma que perdió ante el Barcelona. Con el Manchester United jugó cinco temporadas, alcanzó un total de 37 goles y ganó cinco títulos.

Debut con el Manchester United

Con el conjunto de la Premier League, debutó en pretemporada, también con gol, y anotó en su primer partido oficial frente al archirrival Chelsea, siendo su diana, la que brindara la victoria y su primer título internacional, la Community Shield de 2010-2011.

Récords en su primera temporada

Javier fue votado como el mejor jugador joven de la Premier League, además se convirtió en el primer jugador, después de Ruud Van Nistelroy en anotar 20 goles en su temporada de debut, mismo que lo vio coronarse a su vez como campeón de liga logrando su segundo título internacional a nivel de clubes.

El delantero ha vestido cinco camisetas en Europa: Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.