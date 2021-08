8 estrategias del póker para propietarios de franquicias

El póker no es solo un juego, también nos enseña a planificar estratégicamente y a desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude en nuestra toma de decisiones. Estas habilidades se pueden aplicar a la hora de ejecutar un plan de negocios y competir en un clima empresarial altamente desafiante.

El objetivo es desarrollar y aprender estas estrategias para conseguir el éxito a largo plazo, tanto en el póker como en los negocios. No es de extrañar que muchos gestores de fondos, consejeros delegados y empresarios de éxito atribuyan el éxito de sus carreras, a la práctica del póker.

En muchas ocasiones, los principiantes del póker buscan las estrategias secretas y los trucos para tener éxito en el juego, mientras que los veteranos entienden perfectamente que el póker es en realidad un juego menos técnico de lo que se cree y más orientado a las personas.

A continuación te presentamos ocho estrategias paralelas que encontramos en el póker que podrás aplicar en tu empresa o franquicia.

1. Aprender a calcular el riesgo

En los negocios, como en el juego del póker texas holdem, se tienen que medir constantemente las potenciales ganancias y pérdidas para decidir cuándo se tienen que asumir riesgos. En ambos casos hay que hacer cálculos rápidos, evaluaciones e incluso escuchar a tu instinto.

La decisión de apostar todo es emocionante, porque representa el riesgo máximo: perderlo todo. Pero los jugadores inteligentes, al igual que los empresarios inteligentes, sólo asumen ese riesgo cuando las probabilidades están completamente a su favor. Sino, te reducirás a un adicto a la adrenalina, y tus pérdidas empezarán a acumularse.

2. Lidiar con la presión

El póker te enseña a resistir la presión y a lidiar con el estrés. Los torneos empiezan con grandes grupos de jugadores y, tras varios días de juego, van abandonando hasta que uno de ellos sale victorioso.

De la misma manera, cada día se abren cientos de empresas y franquicias por parte de emprendedores llenos de esperanza. Los que llegan a tener éxito son aquellos emprendedores dispuestos a trabajar sin descanso durante días, tolerando la presión. Saben que si quieren lograr grandes ganancias, tendrán que trabajar duro.

3. Desarrollar el optimismo y apreciar el fracaso





Jugar al póker requiere de una buena dosis de optimismo, tienes que creer en ti mismo y en la probabilidad de tener éxito. Pero igual de importante es apreciar y aprender del fracaso empresarial. Puedes hacer todos los movimientos correctos y aun así perder. Esto también es habitual en el mundo de los negocios, en el que tras una pérdida, tendrás que apretar los dientes y empezar de nuevo.

4. Leer a tus competidores

En la mesa de póker, anticipar las jugadas de tus competidores va a ser clave para salir victorioso de la partida. Conocer sus puntos fuertes y débiles te ayudará a decidir mejores jugadas y a vencerlos de forma eficaz. De la misma manera, en el mundo de los negocios, tendrás que estudiar la competencia para poder estar un paso por delante de ella.

5. Orientarse al proceso, no al resultado

A veces, es posible no cometer errores y aun así perder. Puedes jugar una mano de póker perfectamente y no salir victorioso, al igual que puedes hacer todo bien con tu empresa y aun así no alcanzar los objetivos que buscabas. Pero este problema es a corto plazo, lo importante es construir bien los fundamentos y si no tienes éxito, volver a intentarlo.

A largo plazo, tomar las decisiones correctas es lo que te convertirá en vencedor. Las decisiones imprudentes pueden ayudarte a ganar momentáneamente, pero no te mantendrán en la cima. La estrategia siempre vencerá a la suerte.

6. No perseguir las pérdidas

Cuando pierdes tres manos en una baja, puedes tener la tentación de jugar sólo porque quieres recuperar tu pérdida o tu reputación. Esta forma de pensar es perjudicial e impedirá tu juicio. Efectúa todos tus movimientos por mérito propio y nunca para enmendar resultados anteriores. Seguir adelante tras una derrota es la mejor opción tanto en los negocios como en el juego.

7. Responsabilidad por encima de todo

Ser consciente de tus propias capacidades es de vital importancia. ¿Cuáles son las apuestas que eliges para jugar? ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto tiempo le dedicas? También hay que recordar que todo exceso es malo, y en el momento en que sientas que la calidad de tu vida personal, profesional o familiar se está viendo afectada por tus decisiones, es el momento de dar un paso atrás y preguntarte qué deberías cambiar.

8. Tu equipo es lo más importante

Como empresario, vas a inspirar a diferentes personas para que trabajen con objetivo en común. Aunque suene muy fácil, no lo es. La realidad es más complicada de lo que parece y la comunicación es una habilidad imprescindible que deberás adquirir.

Los jugadores de póker tienen que aprender muy rápido a adaptarse a las personas con las que están jugando. No sólo vas a tener que aprender a leer rápidamente sus acciones, sino que también detectar patrones de comportamiento para predecir como sus jugadas afectaran al resto.

En resumen, el póker y los negocios tienen mucho en común. No es complicado ver como muchos negocios han resultado exitosos tras aplicar todas estas estrategias similares a las usadas en mesas de juego.