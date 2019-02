40 años de Rafa Márquez: Su trayectoria y el día que lo acusaron de nexos con el narco

REDACCIÓN 13/02/2019 02:20 p.m.

Este martes 13 de febrero uno de los mejores futbolistas mexicanos cumple 40 años, nos referimos a Rafael Márquez, el exzaguero del Atlas y excapitán de la Selección Mexicana.

El "Káiser" vivó momentos que quedaron en la memoria de todos, desde los éxitos en el futbol mexicano, Europa y el extranjero, hasta el día que lo acusaron de nexos contra el narco, y su actualidad como presidente del Atlas.

En Acción LSR hacemos un recuento de los momentos que marcaron la vida de Rafa Márquez

El día más difícil

El partido más difícil de la vida de Rafael Márquez fue el día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acuso de nexos con el narcotráfico por lavado de dinero.

"Fue una pesadilla, algo que no podía creer. El partido más difícil de mi vida", fueron las palabras de Rafael Márquez en una entrevista que le hizo Miguel Gurwitz.

El eterno capitán de la Selección Mexicana se sinceró y confesó que había pasado por una depresión luego de haber sentido "rabia, coraje, susto o un poco de todo" y se dio cuenta de que "sabes realmente con quien cuentas y con quien no".

"Sí, sí, sí... Un poco de todo porque no sabías de que se trataba todo al inicio, era algo nuevo, no estaba muy bien informado hasta después que con los expertos empecé a entenderlo y bueno, poco a poco lo fui superando, porque fueron semanas de no querer salir ni siquiera de tu cama, de dormir todo el día y no querer saber nada de lo que estaba pasando", aceptó.

Márquez confesó en dicha entrevista que tuvo miedo de perderlo todo, pero al estar seguro de no estar vinculado con el narcotráfico, le dio tranquilidad que todo se iba a arreglar.

"Sí, obviamente te pasa todo por la cabeza. El no volver a jugar, olvidarte de tu profesión, de olvidarte del sueño de juegar un quinto Mundial, de perder todo económicamente y volver a empezar. Pero bueno, yo creo también que la seguridad de la verdad fue lo que me dio esa fortaleza de levantar la cara y no esconder nada, de no tener miedo al qué dirán o si se la cree o no la gente la noticia".

La gran trayectoria del "Káiser"

-Debutó el 19 de octubre de 1996 con en un encuentro entre Atlas y Pumas en el Estadio Jalisco. Con 17 años el técnico Efraín Flores lo puso como titular en el partido que terminó con empate de 2-2.

-El 5 de febrero de 1997 debutó con la Selección Mexicana, con apenas 17 años en un duelo amistoso ante Ecuador en el Estadio Azteca.

-Figuró en la lista que participó en la Copa Confederaciones 99, donde México conquistó su máximo trofeo internacional al imponerse a Brasil por 4-3

-Atlas vendió a Márquez al AS Mónaco por una cifra que en ese entonces dejó marca: 5 millones de dólares.

-En su primera campaña en Francia fue nombrado como el mejor zaguro central de la Ligue 1.

-El primer Mundial de Rafa Márquez fue el Corea-Japón 2002 en el partido de México ante Croacia donde el Tri ganó 1-0 con gol de Cuauhtémoc Blanco.

-El FC Barcelona pagó cinco millones de euros por Rafael Márquez y se convirtió en el primer mexicano en llegar al cuadro blaugrana.

-Su debut en La Liga Española fue el 3 de septiembre de 2003 en el encuentro en que Barcelona empató 1-1 ante Sevilla.

-Su primer gol con los blaugranas fue el 9 de noviembre de 2003 ante el Real Betis.

-El 17 de mayo de 2005 Rafa Márquez se convirtió en el primer mexicano en ganar la Champions League en la final entre Barcelona y Arsenal.

-Su segundo Mundial fue en Alemania 2006 donde marcó su primer gol en una Copa del Mundo en el minuto 6 del duelo ante Argentina en los octavos de final. México cayó y quedó eliminado.

-Tras su participación en el Mundial, Barcelona extendió el contrato de Márquez hasta 2010 por 38.5 millones de dólares. Meses después consiguió la nacionalidad española.

-Rafa sumó su partido 200 con los blaugranas en un duelo ante Real Madrid el 13 de diciembre de 2008.

-Márquez pasó a la historia en el Mundial de Sudáfrica al marcar el gol del empate en el debut y convertirse en el primer defensa mexicano en marcar en dos mundiales distintos.

-En 2010 llegó al New York Red Bulls de la MLS por tres millones de dólares por temporada

-En diciembre de 2012 regresó al futbol con León con quienes fue campeón en el Apertura 2013 en la final ante América

-En el Mundial de Brasil 2014 se convirtió en el primer mexicano en marcar en tres Copas del Mundo distintas. Consiguiendo uno de los tres goles con los que la Selección venció a Croacia.

-En ese Mundial el árbitro decretó un penal inexistente que Márquez había cometido sobre Arjen Robben, el famoso "No era penal", ya todos sabemos como terminó, México quedó eliminado 2-1.

-En 2014 Márquez regresó a Europa para fichar con el Hellas Verona de Italia.

-Un año después regresó al balompié azteca para portar los colores de su equipo, el Atlas, club con el que se retiró.

-El 11 de noviembre de 2016 marcó su último gol con la Selección Mexicana en un duelo de eliminatoria ante Estados Unidos.

-En agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló una investigación que señalaba a Márquez por lavado de dinero. Se retiró provisionalmente para resolver su problema.

-El 29 de octubre de 2017 reapareció en las canchas en un duelo entre Atlas y Querétaro.

-El 20 de abril disputó su último partido en el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas en el Estadio Jalisco.

-Márquez se convirtió en el segundo mexicano en disputar cinco Copas del Mundo con su participación en Rusia 2018 al entrar de cambio en el histórico duelo donde México venció 1-0 a Alemania.

-Rafa Márquez anunció su retiro para convertirse en presidente deportivo del Atlas.

