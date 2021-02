125 años de condena para médico que abusó de gimnastas

El exmédico de gimnasia Larry Nassar fue sentenciado hoy a 125 años de prisión por un juez de Michigan que dijo que no creía en su reclamo de remordimiento.

Nassar, acusado de abusos sexuales a 265 mujeres menores durante más de dos décadas bajo el pretexto del tratamiento médico, pronunció una disculpa en un Tribunal del Condado de Eaton, luego de nueve días de audiencias en las que escuchó las declaraciones de víctimas y dijo que le habían impactado “en los más íntimo”.

Pero la juez Janice Cunningham dijo días antes, durante una entrevista previa a la sentencia sobre Nassar "No estoy convencida de que entiendas realmente que lo que hiciste estuvo mal y el impacto devastador que has tenido sobre las víctimas. Claramente estás en negación, no lo entiendes, y no creo que exista la posibilidad de que puedas ser reformado", agregó

Salvo las apelaciones, el procedimiento del lunes marca el final de los casos penales en curso contra Nassar y en donde se escucharon los abusos sufridos por más de 200 expacientes que dieron declaraciones durante nueve días de audiencias.

Aunque el destino de Nassar está sellado, las consecuencias están lejos de haber terminado. El Comité Olímpico de Estados Unidos, la federación de Gimnasia, la Universidad Estatal de Michigan e incluso la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se enfrentan a preguntas sobre si podrían haber hecho más para detenerlo.

Algunas víctimas dicen que informaron sobre las actividades de Nassar desde 1997 y fueron despedidos, y los fiscales y el juez del caso dijeron que eso debería ser una llamada de atención para todos.

Nassar fue condenado anteriormente de 40 a 175 años de cárcel en el Condado de Ingham por abusar sexualmente de siete niñas y a 60 años en una prisión federal por posesión de pornografía infantil.

Los cargos en el condado de Eaton provienen del abuso sexual que ocurrió en el gimnasio de Twistars, donde Nassar estuvo asignado durante años.

La sentencia del Condado de Eaton se cumplirá al mismo tiempo que la sentencia del Condado de Ingham, pero luego de la sentencia de pornografía infantil, por lo que Nassar seguramente morirá en prisión, según fuentes judiciales.

El abuso del exmédico salió a la luz después de que una investigación del diario Indianápolis Star en 2016 reportó las acusaciones en su contra que datan de décadas.

El caso ha reverberado mucho más allá de las salas de los tribunales de Michigan, lo que ha llevado a los esfuerzos para identificar a los funcionarios que sabían del abuso y lo encubrieron.





jla