La UEFA amenaza con echar a Bélgica de las competiciones europeas

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, criticó duramente la decisión de la liga de Bélgica de dar por terminada la temporada y advirtió de que esa medida pone en peligro la participación de los equipos de ese país en las competiciones europeas.

"Yo creo que ese no es el camino. La solidaridad no es algo en una sola dirección. No se puede pedir ayuda y después tomar por propia cuenta la decisión que sea", dijo Seferin en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

"Además, tengo que decir que los belgas y otros que tal vez estén pensando en algo parecido ponen en peligro su participación en las competiciones europeas la próxima temporada", agregó.

En una carta a las federaciones europeas, a la que han tenido acceso algunos medios, Ceferin aconseja no dar por terminadas las ligas y se muestra confiado en que en los próximos meses se podrá volver a jugar al fútbol.

"Toda decisión de acabar con las competiciones domésticas es en este momento precipitada e injustificada", dice Ceferin en la carta.

Ceferin apuesta por terminar las competiciones europeas y las ligas nacionales en julio o agosto, aunque haya que jugar sin público.

"El fútbol sin espectadores no es lo mismo que el fútbol con espectadores, pero en todo caso es mejor que haya fútbol sin público y que se pueda ver en televisión a que no haya fútbol", afirmó.

"Deberá ser en julio o agosto. En septiembre u octubre ya no podríamos", agregó.

En esto último, Ceferin se aparta de la idea del presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, que sostiene que hay que terminar la temporada aunque la próxima hubiera que empezarla en invierno.