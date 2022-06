"Árbitros se vendían por viajes a Las Vegas": expresidente de Rayados

La Comisión de árbitros sufrirá cambios con la salida de Arturo Brizio, un organismo y un personaje que han estado dentro de la polémica cada torneo de la Liga MX.





Sin embargo, para Gilberto Lozano, expresidente de Rayados de Monterrey, en el futbol mexicano existe lo que él llama "la mafia y trampa".





En entrevista con MedioTiempo, el ex directivo aseguró que desde hace dos décadas el futbol mexicano está lleno de corrupción, revelando que los árbitros se venden incluso por un viaje a Las Vegas.





"En esa época había una mafia que se llamaba la mafia uruguaya en la Comisión de Arbitraje, dirigía (Edgardo) Codesal, tenía vínculos muy fuertes con Televisa... Yo peleaba en otra cancha, en desbaratar la mafia de la Comisión de Arbitraje, donde había una mano negra, aceptaban regalitos, 'que mándame a Las Vegas, yo te marco un fuera de lugar'".

"Rayados comenzó a dar ejemplo de los valores de la empresa, hablar con honestidad, actuar de acuerdo a las reglas. Le dimos una estrujada y sale Codesal, que recibía sueldo de Televisa... Nos toca cuidar que sea un deporte y no es un negocio sucio", señaló.





Incluso, Lozano aseguró que él no cree que Miguel Herrera haya cometido un error cuando cometió alineación indebida en la semifinal ante Atlas,

"Conociendo a Miguel Herrera no es un asunto por ignorancia, ahí hubo trampa, en el futbol si te descuidas tantito hay gente que se agarra de lo que sea para tratar de cumplirle a la directiva por los bonos o por lo que sea, Herrera no puede excusarse de que fue un error o algo inconsciente, eso no se lo cree absolutamente nadie, es gente muy experimentada, algo que se cuidaba mucho en la junta de los presidentes de los equipos era que hubiera ante los ojos de los aficionados un cumplimiento de las reglas, que fuera un juego justo".





(dmv)