Arriola, sin pruebas del presunto departamento de Barrales

El equipo del candidato priista argumentó que solo se hizo el cuestionamiento y en su momento mostraran lo que tienen

SHARENII GUZMÁN 17/05/2018 04:10 p.m.

El coordinador de campaña de Mikel Arriola, Patricio Caso respondió que no es una acusación, sino que fue una pregunta que lanzó el candidato del PRI a la que Barrales admitió tener esa propiedad en el momento que retó a Mikel (Fotos: Sharenii Guzmán)

Sin pruebas en la mano, el candidato del PRI, Mikel Arriola preguntó a Alejandra Barrales de la coalición Por la CDMX al Frente, durante el segundo debate chilango si era dueña de un departamento en Ruben Darío 225, colonia Polanco. Al día siguiente su equipo prometió que presentarían documentos sobre los dichos del ex titular del IMSS, sin embrago en este tema argumentaron que solo se hizo el cuestionamiento y en su momento mostraran lo que tienen.

A pregunta expresa de donde habían sacado la información para cuestionar si Barrales era dueña de un departamento en Ruben Darío.

El coordinador de campaña de Mikel Arriola, Patricio Caso respondió que no es una acusación, sino que fue una pregunta que lanzó el candidato del PRI a la que Barrales admitió tener esa propiedad en el momento que retó a Mikel. "La respuesta fue ´te reto a que demuestres a que tengo un departamento´, la primera que dijo que tenía un departamento es ella".



"Es un edificio todavía no concluído, está en proceso de construcción, por lo tanto no puede ser estructurado y no está en el Registro Público de la Propiedad y con el reto ella se quiere safar del hecho de que ha estado involucrada en este desarrollo".

El 21 de marzo, Arriola Peñalosa presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la Procuraduría General de la República, por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Alejandra Barrales.

Este luego de revisar su declaración 3 de ·3 y encontrar inconsistencias en su patrimonio. De 2012 a 2016 había aumentado su presupuesto casi un 3 mil por ciento al pasar de 3.3 millones a 96.5 millones de pesos, dijo Caso.

Barrales Magdaleno declaró en su 3 de 3 que tenía 2 departamentos, uno en Acapulco y uno en Miami, y una casa en Las Lomas de Chapultepec. De manera adicional en sus bienes, de manera implícita que tiene por lo menos 22 millones de pesos en efectivo.

"Ella señaló en su 3 de 3 que había tenido ingresos durante el ejercicio anterior de 1 millón 376 mil 570 pesos por rendimientos financieros. ¿cuánto tiene que tener una persona en el banco para que le deje de utilidad más de un millón de pesos a una tasa, que es tasa cete más tres puntos que sería una tasa competitiva de mercado, son 22 millones, de ahí salen los 96 millones. El valor en el mercado de sus propiedades no es el que señalaba sino de 74 millones de pesos".

La candidata del PRD, PAN y MC agregó e su declaración que había ahorrado a lo largo de su vida y que correspondía su ingreso y gasto.

El equipo de campaña le pidió a una perito contable que revisara su declaración patrimonial, cuyos resultados fueron presentados en la denuncia ante la PGR. "Encontró una serie de incoherencias", indicó.

En el dictamen pericial se concluyó: "Al realizar el estudio a la denominada declaración 3 de 3, a consultas de carácter público, así como de las documentales, información y argumentos vertidos en los escritos de denuncia se determina que no son razonables los ingresos obtenidos por la C. María Alejandra Barrales Magdaleno contra su patrimonio, toda vez que no se tendría la solvencia económica suficiente para poder adquirir los bienes inmuebles que ella misma manifiesta en la multicitada declaración 3 de 3, de los cuales se ostenta como propietaria".

