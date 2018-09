Denuncian espionaje en el Poder Judicial de Veracruz

E-CONSULTA VERACRUZ 20/09/2018 01:52 p.m.

Xalapa, Ver. – El consejero del Poder Judicial del Estado (PJEV), Mauricio Duck Núñez, denunció la presencia de equipo de espionaje instalado en su oficina al interior de aquel centro de justicia.

Duck Núñez aseguró que al llegar a su oficina detectó una videocámara instalada en un plafón, misma que aparentaba ser un tornillo.

Dicha videocámara estaba conectada a un disco duro que se registraban los hechos ocurridos las 24 horas del día, pues incluso tenía una instalación eléctrica que garantizaba el funcionamiento continúo.

La situación fue notificada al presidente Edel Álvarez Peña, pues Mauricio Duck indicó que debe investigarse toda vez que desconoce si los hechos se presentaron en todas las oficinas de los magistrados, consejeros y jueces o se trató de una medida exclusiva para su despacho, aunque descartó esta última opción ya que él no trata asuntos jurisdiccionales, sino de carácter administrativo.

"Ya le notifiqué de manera inmediata al presidente y me pidió que me lo quedara y le pedí que iniciara una investigación porque desconozco si esto esté en todas las oficinas de los magistrados, los consejeros y los jueces o únicamente sea excepcional para mi oficina, que lo dudo, porque yo no trato asuntos jurisdiccionales solamente administrativos y ninguno distinto al que pueda tratar el resto de los consejeros".

El presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Edel Humberto Álvarez Peña, aseguró que se llegará y ya se tomaron "cartas en el asunto".

"Soy el principal interesado en conocer la verdad; estoy indignado porque bajo ninguna circunstancia se debe violentar la privacidad y el trabajo de las señoras y señores Magistrados y Consejeros".

Además, aseguró que el hecho ya se investiga y pedirán la colaboración de otras instancias para dar con el responsable o los responsables "de tan delicado asunto (...), caiga quien caiga y sea quien sea el autor material o intelectual de estos hechos".

