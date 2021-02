(VIDEO) Padre es acusado de raptar a su propia hija, por segunda vez

A través de redes sociales, denunciaron a un hombre y a una mujer a quien culpan por el rapto de una niña, quien se encontraba en la escuela, en el estado de Querétaro.

Aproximadamente a las 8:00 de la mañana, en el municipio de Corregidora, el señor Victor Kuda Bayata, en complicidad de su mamá y su hermano Michelle Kuda Bayata, se llevaron por la fuerza a su hija de 7 años, Carolina, quien se resistía y pedía auxilio ante la situación.

Hace un par de años, el padre de Carolina se la había llevado sin permiso a Estados Unidos, como parte de una "venganza". Ante esto, la madre María Eugenia Sánchez, junto con Carolina, procedentes de Puebla, huyeron a Querétaro.

Este marte nuevamente el padre intentó llevársela, y a pesar de que padres de familia y maestros de la escuela trataron de impedirlo ante los llantos y gritos de la niña, el hombre logró huir en una camioneta TRAVERSE LT con placas TZL-86-47.

LA HISTORIA DE HACE DOS AÑOS

En marzo de 2016, Maria Eugenia había denunciado a su ex pareja por evadir la justicia para no enfrentar cargos por la sustracción de sus dos hijas, Nicole y Carolina, de 12 y 5 años de edad, respectivamente, a quienes no les permite ver a su mamá desde hace 8 meses, aun cuando ella tiene la guarda y custodia de las niñas.

Ante la lenta respuesta de las autoridades locales en Puebla, el caso fue turnado a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, donde se liberó la orden de aprehensión contra Kuda Bayata, bajo el proceso 190/2015.

Sin embargo el hombre consiguió un amparo con el que un juez penal municipal le fijo una fianza para que pudiera gozar de su libertad "por falta de elementos para procesar".

“La autoridad ministerial, adscrita a ese juzgado municipal, sabedora que el inculpado no tenía la guarda y custodia, mínimo se hubiera opuesto a la concesión de la libertad provisional bajo caución y al monto de la misma, (…) sin embargo no hizo nada” expuso María Eugenia.

Según la averiguación, demás del proceso penal, Víctor Kuda enfrenta cuatro averiguaciones previas más: 4947/2013/Sur por simulación de acto jurídico; 6179/2013/Norte por amenazas; 6180/2013/norte por amenaza de muerte en agravio del hermano de María Eugenia, y 78/2014/Popul por lesiones, amenazas y tentativa de sustracción de menores.

