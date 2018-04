POLÉMICA POR DOCUMENTAL

Cuenta Denise Dresser cómo se vio involucrada en documental sobre populismo

La politóloga resalta que se deslinda del uso político del documental y el manejo tramposo de quienes lo produjeron

30/04/2018

La politóloga Denise Dresser habló sobre su participación en documental "Populismo en América Latina" al dar una entrevista a los realizadores y se dijo molesta pues considera que la usaron en un producto que carece de balance.

En una opinión ofrecida en el programa por Internet de Carmen Aristegui, Dresser explicó que ella cree que "el documental debería verse y transmitirse (...) yo no me opongo a que el documental se vea, no estoy a favor de censurar la libertad de expresión y eso implica la defensa de la transmisión de programas que no nos gustan".

Sin embargo, resaltó que se deslinda del uso político del documental y el manejo tramposo de quienes lo produjeron.

Asimismo contó cómo se vio involucrada en el proyecto:

"En un avión se me acerca una mujer y me dice te hemos estado buscando porque vamos a hacer un documental sobre el populismo en América Latina y es un documental que va a ser transmitido por Netflix y van a participar personas que tú conoces, como el doctor Lorenzo Meyer, Jesús Silva Herzog Márquez".

La doctora y politóloga remarcó que ella aceptó pensando en que los nombres de dichos personajes se traducían en un aval de profesionalismo, "de balance de que estuvieran presentes personas a las cuales respeto y admiro, y en el caso del doctor Meyer, quiero. Entonces acepté y me entrevistaron hace más de un año, fue una entrevista supongo de 20 minutos".

Agregó que un equipo asistió a las instalaciones del ITAM, entre quienes se encontraban personas cercanas a Margarita Orellana y Alberto Ruiz Sánchez, quienes también –dijo- eran para ella un aval de calidad, luego dio la entrevista y no volvió a saber más del documental.

"Yo doy entrevistas para muchos documentales (...) nunca sé en realidad cuál va a ser el resultado final, aquí me parece que ha habido algo maloliente, el hecho que el documental no se transmitiera por Netflix como nos habían dicho, el hecho que aparezcan de pronto estos letreros en todos los camiones en época electoral con esos personajes (...) a mí no se me dijo que otros personajes iban a ser incluidos en el documental (...) Entonces me molesta que se me haya usado y a otros por lo visto para diseminar un documental en época electoral con la clara intención de desprestigiar a alguien y no presentarse como un documental balanceado, con perspectivas a favor y en contra, sino una utilización política, de un documental que ahora no sabemos quién era la productora", lanzó.

