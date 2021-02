Muerte de Deni: ¿accidente o asesinato?

Toluca, Edomex.- “Deni no daba un paso sin que me avisara, teníamos una comunicación exagerada”, asegura Leopoldina Jiménez Luviano, madre de la joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), quien el pasado 1 de septiembre fue hallada sin vida en el fondo de una barranca, en una zona conocida como “La Cascada” en el municipio de Ocoyoacac.

Con esas palabras, Leopoldina manifiesta que le cuesta trabajo creer que la muerte de Deni Aurora haya sido por una caída accidental, en una zona en la que su hija no le informó que estaría.

“No creo que Deni haya ido allí por su propio pie”, comenta en entrevista para La Silla Rota mientras continúa con los preparativos de los rosarios, acostumbrados en la religión católica tras el fallecimiento de una persona.

La mujer dijo que la información que tanto la Fiscalía como el negocio para el que trabaja su hija proporcionaron, desde un principio generó dudas sobre cómo desapareció Deni.

Hasta el momento, las versiones recabadas indican que Deni, al terminar su horario de trabajo, salió a repartir publicidad del restaurante en el que trabajaba. Dos horas más tarde su compañero regresó al establecimiento a pedir ayuda, ya que Deni “había caído en una cascada”.

“La empresa dijo que a Deni la habían contratado el mismo sábado (1 de septiembre) como volantista, cuando en realidad tenía tres semanas laborando como ayudante de meseros. La Fiscalía afirma que su muerte fue accidental; hay inconsistencias, muchas dudas”, explicó Leopoldina.

Mientras atiende asuntos relacionados con los velorios, la mujer hace una pausa para reiterar que entre su hija menor y ella había una comunicación muy cercana.

“Nuestro vínculo era muy fuerte, era una joven responsable, su prioridad era concluir su carrera. Estaba becada por promedio y obtuvo reconocimiento por presentar un avance de su tesis”, afirmó Leopoldina.

Y añadió: “Sé bien quién era mi hija… la parí, la amamanté. Me arrebataron a mi Deni, se la llevaron, me la arrancaron y me desgarraron por dentro”.

EXIGEN NO DAR “CARPETAZO” AL CASO

Los familiares de Deni Aurora piden a las autoridades no dar “carpetazo”, y mantener abiertas las investigaciones hasta que se determine la verdadera causa de la muerte de la joven universitaria.

Deni Aurora Hernández Jiménez estudiaba la licenciatura en Información Documental en la UAEMex, iba en noveno semestre, era la menor de cuatro hermanos y originaria de la comunidad de Santa María Tepexoyuca, en Ocoyoacac.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asegura que no hay mayores avances y espera a que el Ministerio Público formule la teoría del caso, a partir de las evidencias recabadas.

