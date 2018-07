Aseguran que la sobredosis de Demi Lovato no fue por heroína

REDACCIÓN 24/07/2018 09:04 p.m.

Tras los reportes de la hospitalización de la actriz y cantante Demi Lovato, el portal TMZ, quien fuera el primer medio en dar a conocer lo ocurrido, reveló recientemente que la sobredosis de Lovato no fue por heroína como se había especulado en un principio.

La información fue dada al portal de espectáculos por "una fuente conectada a la cantante". Sin embargo, no se dijo cuál fue la verdadera causa. Aunque se sabe que el medicamento Narcan (utilizado para contrarrestar efectos de opiáceos), sí fue utilizado para estabilizar a Demi.

Las fuentes policiales dicen que Lovato no cooperó cuando los técnicos de emergencias médicas la atendieron en su casa el martes por la mañana. Esas fuentes creyeron que era un OD de heroína basado en lo que observaron en su casa, pero una fuente cercana a Lovato nos dice que no era heroína, aunque la fuente se negó a divulgar qué causó el OD.

TMZ aclaró que, al principio, la policía había tomado la heroína como una probable causa de la sobredosis.

Las fuentes policiales dicen que no hay investigación criminal, porque no tomaron ninguna droga y no pueden determinar si Demi estaba en posesión de una sustancia ilegal.

La protagonista de las cintas "Camp Rock" ya había tenido antes adicción a la cocaína y el Oxycontin (oxicodona).

