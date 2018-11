Tras sobredosis, Demi Lovato regresa a sus redes y escribe conmovedor mensaje a sus fans

REDACCIÓN 06/11/2018 05:55 p.m.

A tres meses de su brutal recaída en las drogas, Demi Lovato regresa con el mejor ejemplo que puede dar a los fans de su país, acompañado de una fotografía en la que se muestra tan plena como siempre se mostró en sus redes sociales.

De acuerdo con Tribuna, ya se sabía que la cantante había salido de rehabilitación pero ella misma decidió cuando se mostraría al mundo y lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con una fotografía en la que invita a sus seguidores a ejercer el voto.

Ayer trascendió que la cantante fue vista fuera del centro de rehabilitación al que entró por varios meses tras sufrir una sobredosis. Según se reportó, la intérprete de Sorry not sorry fue a un restaurante, en Beverly Hills, acompañada por un joven.

Ahora, Demi Lovato ha regresado a sus redes sociales para expresar lo que significa para ella regresar a casa y tener la oportunidad de votar.

"Estoy tan agradecida de estar en casa en tiempo para votar! Un voto puede hacer la diferencia, así que asegúrate de que tu voz sea escuchada! Ahora sal y vota", escribió la cantante en la descripción de la primera fotografía que publica en Instagram desde el 23 de julio.

Tras sufrir una sobredosis en julio pasado, Demi Lovato permaneció en un centro de rehabilitación por más de 90 días.

