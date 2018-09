Difunden las primeras fotos de Demi Lovato tras sufrir una sobredosis

REDACCIÓN 24/09/2018 07:33 p.m.

No habíamos sabido nada de Demi Lovato luego de la sobredosis que sufrió el pasado 24 de julio que la llevó a ingresar de urgencia al hospital. Recientemente la cantante de "Sober" fue captada por las cámaras de TMZ, son las primeras imágenes de la cantante tras dos meses de estar internada┬á en un centro de rehabilitación.

De acuerdo con La Vanguardia, Demi luce totalmente nueva; esta semana se cumplen dos meses desde que Lovato fuera ingresada en un hospital en Los Ángeles con evidentes síntomas de haber sufrido una sobredosis. Tras una semana en el centro médico Cedars-Sinai, la cantante se trasladó hasta un centro de rehabilitación a las afueras de California donde siguió un estricto programa para luchar contra sus adicciones.

Hace unos días supimos que Demi había dejado esas instalaciones y ya había empezado una nueva fase de su recuperación en otro centro, donde participaba en una terapia grupal. Durante todo este tiempo, sus grandes apoyos en la batalla han sido su madre y su hermana pequeña y su ex pareja, el actor Wilmer Valderrama, con quien algunos testigos afirman haberla visto muy unida y feliz, aunque solo como amigos.

Este domingo por la mañana, la cantante fue vista en los alrededores del centro en el que hace su rehabilitación.

Demi Lovato Seen Out in Public During Rehab Break 2 Months After Overdose https://t.co/gNxClZENWO — TMZ (@TMZ) 23 de septiembre de 2018

En las imágenes captadas, Demi Lovato charla con una mujer mientras sujeta un café. Al parecer, la intérprete de "Sorry Not Sorry", sonreía y estaba contenta, lo que podría indicar que su tratamiento está yendo en la dirección correcta y la cantante se está recuperando.

nl

LEA TAMBIEN Bill Cosby fue catalogado por su psicóloga como "Depredador sexualmente violento" Bill Cosby está por recibir sentencia y una psicóloga testificó que el actor tiene un "impulso incontrolable de violar a mujeres jóvenes"

LEA TAMBIEN Yanet García causa furor con sus leggins color piel Yanet García compartió un video de su rutina de ejercicio, donde los protagonistas fueron sus sensuales leggins color piel