Demi Lovato incendia las redes con candente traje de baño

Los fanáticos de la cantante, resaltaron lo bien que le quedaba el atuendo, e incluso jugaron con el estampado de cerezas en los comentarios

REDACCIÓN 27/12/2017 08:53 p.m.

Lovato publicó una imagen frente al espejo en la que modela un traje de baño en blanco y negro con cerezas (FOTO TOMADA DE WEB)

Demi Lovato incendió las redes y sorprendió a sus seguidores, al posar con un candente traje de baño.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Sorry not sorry" publicó una imagen frente al espejo en la que modela un traje de baño en blanco y negro con cerezas.

Sus fanáticos resaltaron lo bien que le quedaba el atuendo, e incluso jugaron con el estampado de cerezas en los comentarios.

nl