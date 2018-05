VIDEO

#BodyPositive de Demi Lovato prende Instagram

La cantante ha desarrollado un estupendo cuerpo que luce sin inhibiciones en fotografías que sus fans adoran

REDACCIÓN 25/05/2018 03:48 p.m.

Demi Lovato no deja de causar sensación en Instagram. La cantante de de Sorry Not Sorry promueve el movimiento #BodyPositive para que las mujeres se olviden de los estereotipos y muestren sus curvas con orgullo.

En enero publicó una fotografía en traje de baño y escribió: "Estoy insegura sobre mis piernas en esta imagen, pero he decidido que dejaré el perfeccionismo y abrazaré mi libertad. Aprender a amar mi cuerpo de esta forma es desafiante pero cambia la vida".

Demi Lovato superó la bulimia y dejó los vicios atrás. En el documental Simply Complicated, admite que cuando era adolescente no podía pasar más de una hora sin inhalar cocaína.

Sin embargo, su evolución ha sido definitivamente diferente, pues basta con ver su cuerpo para darse cuenta lo intenso que se prepara para su carrera.





























3?? more days... @tellmeyoulovemetour Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 23 de Feb de 2018 a las 1:10 PST





































































