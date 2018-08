Malas noticias lovatics, Demi Lovato cancela concierto

REDACCIÓN 08/08/2018 06:30 p.m.

La empresa organizadora de los conciertos de Demi Lovato, Zignia Live, lanzó un comunicado de prensa este miércoles con una mala noticia para los lovatics, los conciertos del Tour "Tell Me You Love Me" quedan cancelados, al menos para México y los países de Sudamérica.

Todo se debe a la alarmante recaída que tuvo Demi en las drogas, tras ser hospitalizada por sobredosis de heroína, se detalló que la decisión se debe a su recuperación por sus problemas de salud.

Los eventos cancelados son: la fecha del 20 de septiembre en la Arena de la Ciudad de México y el 22 de septiembre en la Arena Monterrey.

Nuestra empresa lamenta los inconvenientes causados y reiteramos nuestro compromiso para seguir realizando eventos del gusto del público, señaló Zignia Live.

Los boletos adquiridos en Efectivo, Oxxo, Todito y Elektra, deberán de presentarse en la taquilla de la Arena México o Monterrey, según sea el caso, con una identificación para poder solicitar su devolución a partir del 20 del presente en horario de oficina.



En cambio, las entradas adquiridas con tarjeta de crédito o débito, el trámite será automático a las cuentas y será reflejado de 25 a 30 días hábiles, contando a partir del 20 de este mes.

En ningún caso se reembolsa el cargo por servicio.

La cantante ya había cancelado otras fechas de su gira mundial, luego de que se dio a conocer que fue encontrada sin sentido en su propia residencia a causa de una sobredosis de droga.

