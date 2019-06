Ex asistente de Pepe Aguilar lo demanda, asegura que lo humillaba y amenaza con revelar intimidades

REDACCIÓN 04/06/2019 02:58 p.m.

Ex asistente personal de Pepe Aguilar lo demandó, aseguró que fue víctima de humillaciones y amenazó con revelar varias intimidades del cantante. En la demanda laboral, el ex asistente exige el pago una liquidación justa después de haber trabajado con él durante 23 años.

La revista TV Notas entrevistó a José María Angulo Hernández, quien aseguró al medio que manejaba los conciertos y la logística de las presentaciones de Pepe Aguilar. El demandante detalló que comenzó como chofer del intérprete, pero hace unos años comenzó a contratar a otros conductores con el fin de relevarlo de sus labores.

Angulo Hernández detalló que su sueldo era de mil dólares semanales, e incluía prestaciones como Seguro Social, Infonavit y Afore, las cuales después de seis años se las quitó. Agregó que desde hace un año y tres meses dejó de pagarle.

De repente me empezó a bajar el sueldo, y cuando le reclamé, me dijo que fue porque ahora cuenta con más gente y tenía que pagarle a todos, declaró el ex colaborador. Pepe Aguilar por dentro es un asco, agregó.

El ex asistente relató a TV Notas que después de un concierto hace dos años en la Ciudad de México no le pagó su trabajo y lo despidió porque "ya estaba harto" de sus reclamos.

Posteriormente, Pepe Aguilar le mandó un mensaje de voz para afirmarle que prefería gastar en abogados en lugar de darle su liquidación y que, supuestamente, Angulo quería renunciar desde un principio.

(...) me quiso voltear todo, diciendo que yo me quería ir. (...) Por fuera, (Pepe) es todo sonrisa, pero por dentro ¡es un asco!, contó el ex trabajador. Y agregó, con un solo concierto, Pepe puede pagar mi liquidación

Angulo Hernández, de 63 años de edad, declaró que el cantante le debe 850 mil pesos, de acuerdo con una estimación de su abogado. Sin embargo, esa cifra aumenta con recargos y daños. Detalló que, en sus inicios, Pepe Aguilar comenzó a cobrar 250 mil pesos por concierto, pero que actualmente cobra más de 3 millones por fecha.

Con lo que cobra, en una sola fecha tiene para pagar, sin embargo (Pepe Aguilar) sólo ofreció 150 mil pesos y mi abogado le dijo que lo que ofreció era una mier$%, relató el ex asistente.

Ante ello, el demandante aseguró que cuenta con una lista de las presentaciones del artista que podría revelar a las autoridades hacendarias en México y Estados Unidos y así meter en problemas al cantante por evasión fiscal.

Angulo detalló que muchas veces fue humillado por el cantante, algunas veces limpiaba su cuarto de hotel y cuidaba su imagen, ya que procuraba que no lo vieran con mujeres "porque sí hubo una que otra mujer por ahí", agregó.

El ex asistente declaró que temía por represalias de parte de Pepe, pero asegura que quiere lo que le corresponde, ya que incluso no cuenta con dinero "para comer". Además busca que el juez que lleva su caso no sea "comprado" por el artista.

