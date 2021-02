Demagogia o dogmatismos no hacen buenos gobiernos: Meade

Al reunirse con la militancia de Nueva Alianza de siete estados de la segunda circunscripción, José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, sostuvo que demagogia, dogmatismos o recetas externas no hacen buenos gobiernos.

Durante el evento, realizado en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), el ex funcionario federal sostuvo una serie de conversatorios con representantes aliancistas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León.

no se puede hacer un gobierno que aplique recetas que vienen de fuera, que apliquen recetas dogmáticas, que aplique recetas que no se den de manera dialogada, cercana y además, con profunda sensibilidad social

Cuestionado sobre la tecnocracia, respondió que “no hay manera de hacer un gobierno técnico sin política y no hay manera de hacer política sin técnica, no es una disyuntiva, no se es político o se es técnico, no se puede hacer un gobierno que sea insensible a lo que le preocupa a la gente”.

En este marco, enfatizó, “no se puede hacer un gobierno que aplique recetas que vienen de fuera, que apliquen recetas dogmáticas, que aplique recetas que no se den de manera dialogada, cercana y además, con profunda sensibilidad social”.

“Tampoco se puede hacer un gobierno demagógico, tampoco se puede hacer un gobierno en donde las propuestas no sean viables, en límite de lo que podemos hacer en lo social, es lo que técnicamente es viable, cada vez que hemos querido ir más lejos de lo que técnicamente se puede, el país ha pagado las consecuencias”, expuso.

“Cada vez que en lo político hemos buscado posponer decisiones difíciles, hemos dejado de hacer los ajustes que necesitamos, lo ha pagado la gente con inflación, lo ha pagado la gente con crisis, lo ha pagado la gente con desempleo, lo ha pagado la gente con pérdida de confianza”, dijo.

Desde su óptica, atrás de un gobierno que no toma las decisiones a tiempo, que plantea políticas irresponsables, se pone en riesgo la confianza, la inversión, el empleo y la posibilidad de crecimiento en el país.

“No podemos dejar, que nos deje y que nos gane la responsabilidad, no podemos dejar que nos deje y nos gane la incongruencia, tenemos que encontrar la forma de darle respuesta a la gente, con técnica y con sensibilidad social, es lo que se pone de relieve en desarrollo social”, manifestó.

Los retos de pobreza no se resuelven sólo con dinero o el asistencialismo, sino cambiar la realidad para mejorar las condiciones de vida de mexicanos en marginalidad, “con buena política pública y profundo compromiso social”, refirió.

no tener un solo peso al margen de lo que explica mi circunstancia, mi sueldo y mi salario, de ser capaz de que mi declaración patrimonial sea consistente con mi declaración fiscal y lo más importante aún, que ambas sean consistentes con mi estilo de vida

Respecto al tema de la corrupción, el precandidato presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, reiteró tener un expediente sin cuestionamientos, al tener siempre un desempeño profesional con respeto a la ley.

Dijo tener la tranquilidad de conciencia de “no tener un solo peso al margen de lo que explica mi circunstancia, mi sueldo y mi salario, de ser capaz de que mi declaración patrimonial sea consistente con mi declaración fiscal y lo más importante aún, que ambas sean consistentes con mi estilo de vida”.

Al mismo tiempo, con consistencia ante el Registro Público de la Propiedad, “en mi caso no se encontrará nunca un solo bien, un solo predio, un solo espacio de privilegio que no se explique por mi trabajo, un trabajo público que puedo dar cuentas claras, peso sobre peso, centavo sobre centavo, después de 20 años de una trayectoria honorable y limpia”, enfatizó.

Más adelante se manifestó por impulsar una agenda para un país igualitario, privilegiando el respeto a la mujer y a la familia, en el evento donde estuvo presente Luis Castro Obregón, líder nacional de Nueva Alianza.

El evento puso término a la gira de dos días por Nuevo León del precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, quien viajó después hacia Chihuahua para proseguir con su precampaña.





