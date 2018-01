Espectáculos

Del Toro se lleva 2 de 7 nominaciones con "La forma del agua"

El director Del Toro es el tercer cineasta mexicano que consigue esta distinción, Alfonso Cuarón por "Gravity y Alejandro González Iñárritu con " ".

REDACCIÓN 07/01/2018 11:22 p.m.

Algunos críticos se apresuraron a asegurar que está es la mejor película de Del Toro desde El laberinto del fauno". (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Este domingo el director Guillermo del Toro consiguió el trofeo al "Mejor director" en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en "The Shape of Water".

En la categoría competía contra a Steven Spielberg por "The Post", Ridley Scott con "All the Money in the World", Christopher Nolan con "Dunkirk" y Martin McDonagh con"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

via GIPHY

Recordemos que Del Toro es el tercer cineasta mexicano que consigue esta distinción, Alfonso Cuarón por "Gravity y Alejandro González Iñárritu con "The Revenant".

Esta es la primera vez que el director recibe el Globo de Oro.

La película , "The Shape of Water" o "La forma del agua" tuvo siete nominaciones y se llevó dos estatuillas, "Mejor banda sonora" y "Mejor director".

En su discurso, Del Toro, agradeció al elenco de la película dirigiéndose a ellos como: "Mis monstruos, gracias".

Soy mexicano. Nadie valora más la vida que nosotros porque somos muy conscientes de la muerte, aseguró Del Toro en su discurso en la sala de prensa.

"The Shape of Water", es protagonizada por Sally Hawkins en su personaje de mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva.

La cinta es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical.

Algunos críticos se apresuraron a asegurar que está es la mejor película de Del Toro desde "El laberinto del fauno".

Cabe señalar que su épica española de 2006 que sorpresivamente no le dio a México el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera , siendo "La vida de los otros" de Alemania quien se llevara la estatuilla.

También te puede interesar: Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2018

auc