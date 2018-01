Espectáculos

Nominan a Del Toro con "La Forma del Agua" a premios Eddie

Esta mañana la ACE reveló su lista de nominados a las mejores ediciones en diez categorías en películas, televisión y documentales

REDACCIÓN 04/01/2018 09:58 a.m.

La American Cinema Editors (ACE) dio a conocer sus nominados a la 68 entrega anual de premios cuyos ganadores se conocerán en un evento de gala el próximo 26 de enero.

ACE reveló su lista de nominados a las mejores ediciones en diez categorías en películas, televisión y documentales, entre ellos se encuentra la película de Guillermo del Toro, "La forma del Agua".

Otras de las nominadas son: Dunkirk, Blade Runner 2049, Molly's game y The Post, quienes fueron nominados ayer a la mejor edición en cine drama para los premios Eddie.

Los nominados en mejor edición en cine comedia fueron Baby driver; Get out; I, Tonya; Lady Bird y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

En mejor edición en cinta animada se encuentran Coco, Despicable Me 3 y The Lego Batman Movie.

En mejor edición documental esta Cries From Syria, Jane, Joan Didion: The Center Will Not Hold? y LA 92.

La película La Forma del Agua se estrenará el próximo 12 de enero en nuestro país.

La cinta fue ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, y se perfila como una de las favoritas para la 90 entrega de los Premios Oscar, al cineasta jalisciense, le llevó varios años levantarla porque por primera vez se ocupó de la banda sonora y la creación del "monstruo" y su contexto clásico.

La trama trata de una historia de amor liberadora sobre la tolerancia y la otredad.

Vivimos en un mundo en el que le tenemos miedo al otro, quién es el otro, el otro simplemente existe pero por ideología, y eso genera violencia y separación, dijo el cineasta en su reciente visita a Morelia.

De acuerdo con el creador, se trata de un musical que explora el hambre del cine y la cotidianidad de un monstruo, lo que permite que converja el amor físico sin ningún problema.

