Mitos, realidades y riesgos de navegar en el nivel más profundo de la Deep Web

REDACCIÓN 12/04/2019 09:14 p.m.

Muchos hemos escuchado o leído sobre la Deep Web, incluso, hasta existen "creepypastas" (historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet) hechas por famosos youtubers. La mayoría de los relatos coincide en que se trata de un submundo oscuro, y que desde él se puede acceder a pornografía infantil, grabaciones snuff, trata de personas, lavado de dinero, drogas, venta de órganos, transacciones ilegales y un sinfín más. Pero... ¿qué tan real es todo esto?

Alrededor de la Deep Web existen muchos mitos que van desde lo fantástico a lo perturbador, sin embargo, para comprender a cabalidad este concepto debemos empezar por explicar que el Internet superficial, visible o convencional, es aquel al que accedemos todos los días a través de buscadores como Chrome, Firefox, Safari u otros; el mismo que nos permite estar leyendo esta nota, y que de acuerdo con un estudio realizado por la universidad de California en Berkeley, representa el 10 % de red, mientras que la Deep Web (web profunda en español) también conocida como Internet Profunda o invisible, ocupa el 90 %. Esto quiere decir que si en algún momento pensamos que la Internet superficial era todo un "monstruo" de información, estábamos completamente equivocados, porque de acuerdo a los expertos, la Deep Web supera su dimensión por mucho.

¿QUÉ ES LA DEEP WEB?

El concepto de Deep Web es sencillo. La Deep Web es aquella parte de la red que contiene material, información y páginas web que no están indexadas en ninguno de los buscadores existentes como pueden ser Chrome, Firefox, Safari, Yahoo, etc. Así en el hipotético caso que los buscadores pudieran indexar la totalidad de contenido en la web significaría que desaparecería la Deep Web.

No obstante esto es imposible ya que muchas de las páginas y documentos están hechos de tal forma que no puedan ser indexables, ya sea porque están protegidos con contraseña o porque están realizados en formatos no indexables como por ejemplo páginas realizadas completamente en flash, sin contenido html, etc.

¿CÓMO ENTRAR A LA DEEP WEB?

Antes que nada, debemos advertir sobre los peligros que presenta ingresar a la Deep Web, toma en cuenta que no todos los usuarios son confiables, al ser una red oculta, encontraras muchas páginas web que van en su totalidad en contra del propio sentido común.

Algún hacker puede entrar a tu ordenador.

Te puedes encontrar con personas de mal vivir.

Puedes comprar algo ilícito.

Puedes acceder a archivos ultra secretos y posteriormente serás buscado por la ley.

Podrías recibir amenazas.

Serías culpable de algún tipo de delito como cómplice.

Puedes perder la conexión definitiva de tu red.

AHORA SÍ TE DECIMOS LOS PASOS PARA ACCEDER A LA DEEP WEB

Una de las opciones más viables es a través de la red Tor. La red Tor te permitirá navegar tanto por la web superficial como dentro de la Deep Web de forma anónima y segura.

En la web convencional encontrarán muchos manuales en los que se detalla que es necesario instalar los paquetes tor, privoxy y vidalia y a posterior te explican cómo configurar el navegador adecuadamente para poder acceder a la deep web.

Si sigues los pasos adecuadamente podrás acceder tranquilamente a la Deep Web, aunque los expertos señalan que los métodos que se describe en muchos posts tienen los siguientes inconvenientes:

Si instalas los paquetes tor, privoxy y vidalia y sigues los pasos que se describen, encontrarás que cada vez que arranques el ordenador, tor y privoxy consumirán recursos. En el caso de tenerlos desactivados, cada vez que accedas a la Deep Web tendrás que estar activando y desactivando estos procesos.

Por muy buenos manuales que encuentran en la red para conectarte con navegadores convencionales como por ejemplo Firefox o Chrome, es realmente muy difícil ser anónimo en la red ya que estos navegadores no han sido pensados precisamente para ser anónimos. El simple hecho de tener activados Quicktime, flash o tener ciertas extensiones instaladas en tu navegador puede revelar tu ip, identidad o localización a terceros vulnerando tu privacidad.

LA OPCIÓN MÁS RECOMENDABLE PARA ACCEDER A LA DEEP WEB

La solución propuesta a los problemas anteriores es usar el navegador Tor-browser-Bundle. Este navegador es un Firefox "tuneado" para asegurar que en todo momento la navegación es 100% segura y anónima. Las ventajas que nos ofrece Tor-browser-Bundle son:

Facilidad de instalación. No es necesario instalar paquetes, ni arrancar demonios ni lidiar con configuraciones.

El navegador viene preconfigurado para preservar nuestra privacidad y para ser totalmente anónimos en la red. Para dejar un chrome con la misma configuración que Tor-Blundle se precisa de conocimientos avanzados que no todo el mundo tiene. La configuración de Tor Blundle es la mejor existente en la actualidad para preservar nuestro anonimato.

Tendremos 2 navegadores. Una para navegar en nuestras páginas habituales y otro para navegar por la deep web. Personalmente no me gusta navegar por la web y la deep web con el mismo navegador.

Cada vez que realizas una acción que no es segura y que puede revelar información a terceros, el navegador Tor-Blundle te advertirá diciendo que la acción que vas a realizar es insegura.

Los procesos Tor, Vidalia y privoxi no estarán permanentemente activados. Solo se activarán cuando abrimos el navegador y una vez cerramos el navegador los procesos se vuelven a desactivar. Además si miramos nuestros repositorios veremos que estos paquetes no están ni físicamente instalados. Los lleva el navegador Tor-Bundle por defecto.

El navegador Tor-Bundle lleva la extensión HTTPS everywhere. De esta forma te estará forzando a usar la encriptación HTTPS en todas las webs que sea posible

LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DE DIFERENTES PAÍSES EN LA DEEP WEB

De acuerdo con las declaraciones dadas a la BBC por agentes encubiertos del FBI, no todo lo que hay en la Deep Web se puede decir que sea intrínsecamente malo. "En multitud de países, la Deep Web está sometida a vigilancia. No todo es ilegal, ni mucho menos, pero es de sobra conocido que la Dark web es utilizada para llevar a cabo actividades delictivas con la intención de que no se pueda identificar a los autores. Y cuando estos delincuentes son descubiertos se aplica la legislación vigente, y la normativa correspondiente, para tratar los posibles delitos como corresponda. Pero ahora, además, se quiere criminalizar a los servicios de alojamiento.

Las autoridades de Estados Unidos, y de varios países europeos, han llevado a cabo una operación internacional con la que finalmente se ha cerrado xDedic. Se trata, o más bien se trataba, de un mercado ilegal online planteado para que ciberdelincuentes pudieran comprar, vender y alquilar todo tipo de servidores pirateados y miles de ordenadores hackeados en todo el mundo, sabiendo cómo entrar en la Deep Web. Además, también se vendía a ciudadanos de los Estados Unidos documentación ilegal.

Los agentes encubiertos también han penetrado organizaciones de la Deep Web. Las autoridades tomaron posesión de la cuenta de un miembro del equipo del primer Silk Road. El impostor obtuvo tanta confianza que rápidamente fue invitado a ser parte del nuevo sitio, el que fue lanzado a fines del 2014. Desde el comienzo del segundo Silk Road, los investigadores tenían alguien dentro y en contacto directo con los dueños del sitio, esta persona proveía de información a las autoridades. En Australia, la policía de Queensland asumió el rol de administrador de un sitio de abuso de menores durante meses, lo que llevó al arresto de varios pedófilos alrededor del mundo.

EL PERIODISMO EN LA DEEP WEB

Wikileaks, la página de filtraciones creada por Julian Assange, logró durante años titulares de medios de todo el mundo gracias a la publicación de documentos confidenciales que sacaron a la luz grandes escándalos políticos y financieros.

WikiLeaks es un servicio público internacional (...) nos especializamos en permitir a periodistas o informantes que han sido censurados en presentar sus materiales al público, le dijo Assange a la BBC en 2010.

En esa ocasión también explicó el origen del nombre: "Wiki significa rápido en hawaiano", así que WikiLeaks significa "filtraciones rápidas", un nombre inspirado en Wikipedia, la famosa enciclopedia online.

Muchos de los documentos que terminan siendo base de los artículos de WikiLeaks son cargados en la web a través de un sistema que permite a los usuarios enviar información de manera anónima.

Es un equipo de revisores (periodistas, personal de WikiLeaks y voluntarios) el que decide qué se publica.

Utilizamos técnicas criptográficas avanzadas y técnicas legales para proteger las fuentes, dijo Assange a la BBC.

Según la propia compañía, WikiLeaks -alojada en un servidor sueco- es financiada por asociaciones internacionales de periodistas, grupos empresariales de medios, grandes agencias de noticias y organizaciones de defensa de derechos humanos.

¿QUÉ HAY EN LA DEEP WEB?

Al ser lo más profundo del Internet y no estar indexado directamente a Google ni a los DNS convencionales, se puede subir prácticamente cualquier cosa, así que no te sorprendas si ves algunas de las peores situaciones que un ser humano puede cometer.

La lista de cosas que hay en la Deep Web es larga, pero la más conocida hasta el momento es el portal "The Hidden Wiki", el cuál es una Wikipedia pero no tiene enlaces que van dirigidos cuan si fueran diccionarios, sino que esta contiene los enlaces que te llevarán a algunas de las páginas más horribles de toda la red.

Debidamente estructurado, 'The Hidden Wiki' se consolidó como la página web ancla de la Deep Web y es que, el 99% de personas que entran al lugar más hondo del Internet, pasan, al menos una vez, por este portal.

Servicios financieros: lavado de bitcoins, cuentas de PayPal robadas, tarjetas de crédito clonadas, falsificación de billetes, carteras de dinero anónimas...

Servicios comerciales: explotación sexual y mercado negro: gadgets robados, armas y munición, documentación falsa y —sobre todo— drogas.

Anonimato y seguridad: instrucciones para reforzar la privacidad en Tor, especialmente para una venta o en las transacciones con bitcoins.

Servicios de hosting: alojamiento web y almacenamiento de imágenes donde se antepone la privacidad. Algunos prohíben subir archivos ilegales y otros no tienen ninguna restricción.

y almacenamiento de imágenes donde se antepone la privacidad. Algunos prohíben subir archivos ilegales y otros no tienen ninguna restricción. Blogs, foros y tablones de imágenes: aparte de las vinculadas a los servicios de compraventa, dos categorías frecuentes de este tipo de comunidades son el hacking y el intercambio de imágenes de toda clase.

Servicios de correo y mensajería: algunas direcciones de email son gratuitas (generalmente sólo ofrecen webmail) y otras de pago, con SSL y soporte de IMAP. La mayoría de servicios de chat funcionan sobre IRC o XMPP.

Activismo político: intercambio de archivos censurados, hacktivismo y hasta una página para organizar "magnicidios financiados en masa". La anarquía es la ideología predominante en la deep web , como no podía ser de otra forma.

, como no podía ser de otra forma. Secretos de Estado y soplones: hay un mirror de WikiLeaks en la deep web , y varias páginas donde publicar secretos con poca actividad. Lo más interesante es una web sobre los túneles secretos de la universidad de Virginia Tech.

, y varias páginas donde publicar secretos con poca actividad. Lo más interesante es una sobre los túneles secretos de la universidad de Virginia Tech. Libros: bibliotecas virtuales que miden varios gigas y contienen miles de ebooks en distintos formatos. Muchos de ellos están libres de copyright y otros se distribuyen ilegalmente en descarga directa.

Páginas eróticas: de pago y de libre acceso. Las subcategorías son variopintas y sin ningún límite moral.

HACKERS POR ENCARGO

Existen sitios como "Rent-A-Hacker" y "Hacker4hire | Cyber crime solution", así desglosan sus precios por servicio:

Hackear un servidor web (VPS o hosting): 120 dólares

(VPS o hosting): 120 dólares Hackear un ordenador personal: 80 dólares

Hackear un perfil de Facebook, Twitter, etc: 50 dólares

Desarrollar spyware: 180 dólares

Localizar a alguien: 140 dólares

Investigar a alguien: 120 dólares

Ciber-extorsión: "pedir presupuesto por correo"

EL "AMAZON" DE LA DROGA

"Silk Road" es la marca más famosa de Tor. Era conocida desde 2011 como el "Amazon" de la droga hasta que el FBI consiguió encontrar los servidores de la tienda y cerrarla. Luego apareció "Silk Road 2.0" y volvió a pasar lo mismo.

En la actualidad "Agora" es el darknet market más grande y "Evolution" el segundo, estos son algunos de los productos ilegales que se pueden comprar allí:

Narcóticos: hay muchísima oferta; 18.700 resultados en Evolution y 14.500 en Agora. Se vende al por mayor y en cantidades chicas, aunque según un estudio son los pequeños traficantes los que más compran. También hay muchísima variedad, las drogas con más resultados son: la marihuana, el éxtasis, la cocaína, el hachís, la metanfetamina y la heroína.

Cuentas premium: vitalicias de Spotify, Hulu, Netflix y Minecraft por dos euros.

Falsificaciones: desde Rolex y Ray Ban (¿esto no se puede comprar en el Internet normal?) hasta billetes, pasaportes o carnés de estudiante de universidades privadas.

normal?) hasta billetes, pasaportes o carnés de estudiante de universidades privadas. Armas y munición: las tres tiendas tienen poca oferta; especialmente de pistolas, que suelen venderse usadas. Munición toda la que quieras, ya sean cartuchos de AK-47.

Hacking: los mismos servicios que veíamos antes se comercian por aquí también.

EL GOOGLE DE LA DARK WEB

"Grams", el Google de la Dark Web, es un buscador de productos cuyo algoritmo integra varios criptomercados de droga; es decir, si buscas cannabis te lo encuentra en Evolution, Agora y varios otros. Además, tiene su propio "pagerank": ordena los resultados según el número de compras y de opiniones positivas.

"Grams" es una web muy reciente, pero que en poco tiempo ha ido integrando varios servicios interesantes para sus usuarios, siempre alrededor de su producto principal que es el buscador. Por ejemplo, tienen una plataforma de publicidad que se llama "TorAds", todo está intencionadamente inspirado en Google.

ASESINATOS POR ENCARGO

"C'thulhu", "Quick Kill" o "Contract Killer" ofrecen asesinatos por encargo desde 20 mil dólares, siempre en prepago. Cabe señalar que hasta ahora nadie los ha deslegitimado.

En la tabla de precios de "C'thulhu" viene detallado por ejemplo cuánto costaría que pareciese un accidente: serían 75 mil dólares para una persona del montón y 300 mil dólares para un alto cargo. También existen otras descabelladas opciones como dejarlos paralíticos por la mitad de precio.

LA BIBLIOTECA DE LA DEEP WEB

"paraZite", es una psicodélica colección de enlaces y textos anarquistas. Se declaran una comunidad pro-ateísmo, pro-suicidio, pro-drogas duras y pro-varias otras cosas; así como anti-censura, anti-copyright, anti-moralismo y anti-varias otras cosas. Ofrece horas de lectura a través de centenares de archivos de texto con fragmentos sacados de foros de Internet, blogs, correos y libros. Algunos titulares:

cheat.txt: cómo copiar en los exámenes.

smoking.guide.txt: cómo fumar marihuana.

maildrug.txt: cómo enviar droga por correo.

alcohol.mak.txt: cómo hacer alcohol casero.

ftw-tear.txt: cómo hacer gas lacrimógeno casero.

bombbook1.txt: cómo fabricar bombas

butcher.html: cómo cortar un cadáver para consumo humano.

psychedelic_chemistry.txt: la química de las drogas psicodélicas.

22ways.txt: 22 maneras de matar a un hombre con tus manos.

dogsxgui.txt: guía para tener sexo con perros.

TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN

Cebolla Chan es el abanderado de la Deep Web en español, uno de los foros más visitados es la de conspiranoia, donde se discuten cuestiones que las mentes adoctrinadas no llegamos a comprender, como la teoría de la tierra hueca, el satanismo, cualquier cosa que tenga que ver con aliens o las mil maneras del gobierno para tenernos controlados: los chemtrails, el flúor del agua, un panfleto de 40 mil palabras que argumenta que el Holocausto nunca sucedió.

EL MITO

Incluso la propia Deep Web tiene su leyenda urbana particular: la de las Marianas Web. Se dice que es el nivel más profundo de Internet y que si consiguieras acceder a él verías cosas que te incitarían al suicidio. La realidad es que es un trolleo de los hackers para la gente externa.

DARK WEB, LO MÁS DEPLORABLE DE LA DEEP WEB

Hay muchas webs de intercambio de pornografía infantil, sin embargo, los asiduos a este tipo de material deben estarlas buscando constantemente ya son páginas muy propensas a cambiar de dominio o a apagarse durante un tiempo. El FBI ha conseguido cerrar unas cuantas en este tiempo. Además Tor es tan fácil de configurar que muchas comunidades de pornografía infantil se han pasado a Freenet y, especialmente, a I2P.

Con lo que sí es más fácil encontrarse es con páginas gore, hay fetichismos que uno no puede llegar a entender. También se ha mistificado mucho el ecosistema de vídeos snuff (que contienen violencia y asesinatos). Hay grabaciones de las que todo el mundo habla y que nadie ha visto, otras que acaba descubriéndose que eran un montaje.

También existe "Daisy's Destruction", una serie de grabaciones nauseabundas que se distribuyen en la Deep Web a cambio de bitcoins.

¿CÓMO SE PAGA EN LA DEEP WEB?

En la Deep Web las compras no se pueden hacer con monedas o tarjetas de bancos convencionales ya que estas podrían ser fácilmente hackeadas. Entonces, ¿cómo es que las personas pagan los servicios o cosas que compran? Pues lo hacen con Bitcoins.

Según el Diario Gestión, "Bitcoin es una de las primeras implementaciones de un concepto denominado cripto-moneda. Es decir, una moneda digital que no depende de una autoridad central (Como el Banco Central de la Reserva o la Reserva Federal) ni de ningún gobierno. Su emisión está controlada por un algoritmo fijo (desconocido) que no permite una circulación mayor a 21 millones de bitcoins".

nl

LEA TAMBIEN Letras de canciones que fueron inspiradas por tragedias reales Dolor, muerte, desamor, soledad, enfermedad y suicidio; son algunas de las más crudas tragedias que han inspirado las letras de estas famosas canciones

LEA TAMBIEN Condenadas a la censura: Las campañas de moda más polémicas de la historia Con el fin de atraer la atención del público, firmas líderes en la industria de la moda, han trasgredido normas sociales con campañas e imágenes sexualmente explicitas

LEA TAMBIEN ¿Muerte natural, complot o negligencia?: Famosos que perdieron la vida en circunstancias extrañas Hasta la fecha sigue siendo un misterio las circunstancias en que murieron estos famosos del cine y de la música