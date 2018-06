DE ÚLTIMO MINUTO

Las declinaciones de último minuto en la elección

Se trata de Humberto Mayans Canabal, Amalia Hernández, Alejandro Vera, entre otros

REDACCIÓN 25/06/2018 09:20 p.m.

Humberto Mayans Canabal, Alejandro Vera y Amalia García

A seis días de la elección, algunos personajes de la política cambiaron de bando y declinaron a favor de candidatos diferentes a los de sus partidos.

Amalia García, fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) envió su renuncia a Manuel Granados Covarrubias, presidente del Sol Azteca, donde explicó que la razón es su coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.

"Lamentablemente los objetivos y valores que le dieron autoridad y cohesión al PRD se han desdibujado y fueron sustituidos por intereses que tienen que ver con el beneficio personal", dijo.

Al rechazo de la alianza PRD-PAN se sumó Vladimir Aguilar García, secretario de Operación Política del PRD, que calificó al Frente por México como "integración sectaria".

Por su parte, el senador priista, Humberto Mayans Canabal, ex coordinador de Migración en la Frontera Sur, expresó que el 1 de julio votará por su paisano, Andrés Manuel López Obrador, pues es el único de los candidatos que, aseguró, garantiza el desarrollo del sur del país.

Otro caso: por no tener posibilidades de alcanzar al ex futbolista y Alcalde con licencia de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, en la carrera por la gubernatura de Morelos, Alejandro Vera, candidato de Nueva Alianza, declinó a favor del primero.

Aunque las encuestas lo colocaban en segundo lugar de las preferencias de los votantes, Vera justificó su decisión diciendo que la gente votaría por Blanco porque "escogen lo sencillo".

En un acto público llevado a cabo este domingo, Vera y Blanco se fundieron en un abrazo con el que se consumaron las aspiraciones del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Finalmente, Juan Carlos Natale López, ex candidato al Senado por el Partido Verde, renunció a su candidatura también por considerar que no tenía posibilidades.

De paso se declinó a favor de los candidatos de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.

"Desde hace un mes estuve reflexionando sobre mi campaña y pues me di cuenta que no me iba a alcanzar; valoré opciones y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es el mejor", opinó.





