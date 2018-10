Gloria Trevi por fin rompe el silencio: "No fui su cómplice, fui la víctima de Sergio Andrade"

REDACCIÓN 26/10/2018 02:23 p.m.

Los premios Latin American Music Awards en su edición 2018, tuvieron un momento de confesión, reflexión y de muchas lágrimas. La cantante Gloria Trevi dirigió un poderoso mensaje a todos los asistentes en el Teatro Dolby de Los Ángeles, así como a los millones de televidentes. Fue la primera vez que la intérprete rompió el silencio para hablar del infierno que vivió con Sergio Andrade.

De acuerdo con Debate, en la era del movimiento #MeToo, que ha motivado a mujeres a denunciar que han sido víctimas de abuso o acoso sexual, Gloria Trevi recordó aquellos tiempos cuando fue acusada de secuestro y corrupción de una menor.

Este movimiento a mí me está moviendo muchísimo en mi vida, en todos los aspectos, en lo profesional también. Me avienta a decir cosas que yo callé, no por miedo a decirlas, sino porque yo no quería dar lástima para levantarme de nuevo, porque las mujeres somos así.

Cabe recordar que Trevi fue exonerada de todos los cargos, mientras que su ex representante, Sergio Andrade (quien dejó embarazadas a varias menores de edad que formaban parte del grupo de la cantante) fue hallado culpable.

Gloria mencionó que cuando vivió esta adversidad, una televisora se encargó de difundir noticias sobre su supuesta participación en un clan, mismo que llamó "Clan Trevi-Andrade".

Una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios y fueron miles de horas de programas de televisión, donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores. Y como esas personas sabían de marketing, de rating para vender le pusieron el ' Trevi' por delante.

Las fuertes palabras y confesiones de Gloria Trevi sorprendieron a más de uno, tanto que le merecieron aplausos, ovaciones y sobre todo, el amor y respeto de todos los presentes, así como de sus incondicionales fans.

En su discurso, La cantante recordó a su abusador (Sergio Andrade) y lo llamo 'equis'. Gloria fue contundente y muy decidida expresó: "y lo llamó 'equis' porque eso fue en mi vida, él no fue mi creador, ni mi descubridor, porque con él y sin él he demostrado que yo soy Gloria Trevi".

La Trevi decidió exponer su vida en la noche de premiación de los Latin AMAs 2018. Cada una de sus palabras fue la antesala para presentar su tema musical "Ellas soy yo".

ESTE FUE EL DISCURSO COMPLETO DE GLORIA TREVI:

Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para estar aquí con ustedes. Los que no me conocen y por eso no me quieren, seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas que estuve en la cárcel.

Sí, cuatro meses, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. Y fue una cortina de humo para las muertas de Juárez, porque sí, a veces condenando a una mujer ocultan los crímenes contra otras.

Una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios y fueron miles de horas de programas de televisión, y no exagero, donde decía que yo tenía un clan de corrupción de menores, y como esas personas sabían de marketing y rating, para vender, le pusieron el Trevi por delante. Trevi-x y dije 'x' porque eso fue en mi vida, él no fue mi creador ni mi descubridor porque con él y sin él he demostrado que yo soy Gloria Trevi.

Gloria a Dios, que tiene a mí con vida en este momento. Esto de lo que estoy hablando no es exclusivo de la industria del entretenimiento, aunque muchas compañeras colegas, artistas, cantantes, productoras, actrices, escritoras, secretarias, escenógrafas, son testigos de lo que se espera y de lo que no se espera de una mujer, y todas tenemos una historia que contar.

Como ejemplo en este país tenemos los casos de Cosby y Weinstein, pero en cantidades absurdas superan las mujeres que son juzgadas por levantar la voz que los depredadores que son condenados.

Mi abusador hoy por hoy está libre y él no sólo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes, y muy probablemente lo siga haciendo. Y me conmuevo porque sé que algunas de ellas me están viendo en este momento y les dedico todo este momento también.

Dicen que una mentira de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no, yo no fui su cómplice, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor, que inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños, para poco a poco comenzar a desgarrarme, a aislarme; tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos, y fueron 17 años de humillaciones.

Y no se equivoquen, porque los años en esos casos no corren a favor haciéndonos madurar, corren en contra quebrantándonos cada día. Sin embargo, durante esos años yo creía que estaba siendo fuerte y escondía mi realidad hasta de mis padres, tenía más compasión del tipo que de mí. En ese entonces me ponía mis zapatos viejos, mis medias, menos rotas que mi alma, y con mi pelo suelto y con la frente en alto me iba a trabajar como tantas mujeres lo hacemos. Y escribí en mis canciones el mundo que yo soñaba para nosotras, pero también les cantaba lo que estaba sufriendo y lo que estaba viviendo.

Ver esta publicación en Instagram #Goodbye40´s ???? #Adios40´s ??

Este es un momento histórico para las mujeres en el mundo y la mejor manera en la que yo puedo agradecerle a Dios, a mi público, a mi hija, a mi familia, a mis amigos, a mis fans, que yo estoy aquí con vida y de pie, es contando mi historia.

Hasta el día de hoy hay algunos que todavía me señalan y me discriminan con esa seguridad que les da la ignorancia, pero esto tiene que terminar, y no lo digo por mí, porque yo estoy bien, hoy estoy aquí y estoy de pie; esto tiene que terminar por ellas, para que pueda haber un mundo donde no exista una mujer que después de enfrentar a su depredador, a su abusador, a veces inclusive desde su infancia, un día vaya caminando por la calle o ande buscando trabajo y se encuentre a un pendejo que se atreva a juzgarla de haber sido cómplice de su peor desgracia.

Esta noche yo expongo mi vida por ellas, pero esta noche y para siempre ellas soy yo.

