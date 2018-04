IMPUESTOS

¿Te rechazaron la devolución de impuestos en el SAT? Sigue estos pasos

El sistema del SAT ha registrado inconsistencias, por lo que es importante que presentes una declaración complementaria para solicitar tu devolución

En años anteriores el proceso de devolución automática de impuestos por parte del SAT había sido una experiencia amable para los contribuyentes en especial para los asalariados, pero para este año como consecuencia de la versión 1.2 de CFDI de nómina se han presentado diversas inconsistencias, que originan el rechazo de la devolución automática del saldo favor (plazo de cinco días).

En estos casos, el procedimiento a seguir dependerá del motivo que el sistema identifique como inconsistencia, este mismo explicará las acciones que deberá efectuar el contribuyente.

Aquí te presentamos un ejemplo de un motivo por el que se han registrado las inconsistencias y lo que debes hacer en esta situación.

Errores en el llenado de la declaración

1.-Presentar la declaración complementaria

2.-En su caso, presentar la solicitud de devolución en el Formato Electrónico de Devoluciones, que se encuentra disponible en el buzón tributario.

3.-En caso de no contar con el buzón tributario, debe darlo de alta para continuar con el trámite.

4.- En el formato debes indicar la cuenta CLABE, que debe estar a nombre del contribuyente, ya que en el mismo formato electrónico se solicita que se adjunte un estado de cuenta de la institución financiera en donde aparezca su RFC. Si no se cumple con el requisito no procederá el trámite.

Cabe señalar que en el caso de solicitarla por medio de formato electrónico se pierde el derecho a la devolución automática de cinco días. En estos supuestos, si todos los datos son correctos la devolución tardará 40 días en efectuarse.

Una situación reportada es que cuando el contribuyente revisa y envía su declaración anual al SAT, manifestando un saldo a favor y obtiene su acuse de recibo correspondiente, el aplicativo indica si es o no procedente su devolución automática.

Gobierno de Hidalgo retuvo impuestos, pero no enteró al SAT; faltan 48 mdp

Este supuesto se da porque el trabajador no laboró un ejercicio completo con un solo patrón, es decir, que por el hecho de haber trabajado con dos o más patrones (información parcial periodos no anuales) ya no es afecto a la devolución automática, por tanto se le obliga a solicitarla en el Formato Electrónico de Devoluciones.

Si fue aprobada tu devolución automática, tienes la ventaja de monitorear el estatus en la aplicación.

