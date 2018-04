PAGO DE IMPUESTOS

El SAT te puede devolver dinero si haces tu declaración anual

Si no estás obligado, preséntala porque te conviene; el SAT anuncia que no hay cambios en procesos de devoluciones

REYNALDO FLORES 25/04/2018

Al hacer tu declaración anual ante el SAT, puedes obtener beneficios para tu economía

Abril es el mes de la declaración anual para personas físicas, un momento clave tanto para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como para los contribuyentes.

El SAT siempre recuerda que cualquier persona que reciba ingresos por salarios de un solo patrón, y que no tenga ingresos por intereses por inversiones mayores a 20,000 pesos, no está obligada a rendir su declaración anual.

Las personas que tienen ingresos por jubilación, liquidaciones, o algún tipo de indemnización que aplicó este año —por despido, jubilación o en trámites de pensión— también están exentas.

CONTRIBUYENTES, CONOZCAN LOS BENEFICIOS

Recuerda que si no realizas tu declaración anual porque no estás obligado no tienes ninguna consecuencia. Sin embargo, renuncias a tu derecho a recibir deducciones personales y a obtener recursos por saldo a favor.

En otro artículo previo ya destacamos gastos y deducibles aquí:

Aquellos contribuyentes que no estén obligados a presentar su declaración pero lo quieran hacer tendrán que seguir el mismo procedimiento de aquellos que sí están obligados: ingresar al aplicativo del SAT con su RFC y su contraseña, en donde encontrarán información precargada e incluso algunos tendrán una propuesta de saldo a favor por parte del fisco, con lo cual el causante sólo debe revisar, aceptar y enviar.

Si el contribuyente resulta con un saldo a favor menor a 10,000 pesos, la devolución puede realizarla ingresando sólo su contraseña, pero si el saldo es mayor, deberá contar con su firma electrónica.

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS, SIN CAMBIOS

El proceso de devolución de impuestos se mantiene sin cambios, a pesar de la ampliación del plazo para presentar la Declaración Anual de 2017, precisó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con información del organismo recaudador, no hay razón para que cambien los procesos de devolución derivado de la prórroga del plazo para cumplir con la obligación de presentar la declaración de impuestos anunciada este miércoles.

Recordó que la ley marca 40 días hábiles para obtener la devolución una vez que se cumplan los supuestos para ello, y en el caso de las devoluciones automáticas los depósitos pueden efectuarse en menos días.

Al 22 de abril pasado, el SAT había autorizado la devolución de 4 mil 716 millones de pesos a casi 2.5 millones de contribuyentes que han presentado la Declaración Anual del ejercicio 2017.

Así, la cantidad de declaraciones con saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR) se ha incrementado en cerca de 10 por ciento respecto a igual periodo de 2017, y en la misma proporción que el total de declaraciones.

Cabe destacar que en atención al interés de cumplir por parte de los contribuyentes, el SAT anunció su decisión de ampliar 15 días adicionales el plazo para que las personas físicas presenten la declaración anual 2017, debido a las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de nómina por parte de patrones.

Fuentes del SAT precisaron que solo se va a cargar a la plataforma del organismo recaudador la información corregida que los patrones entreguen antes del 30 de abril próximo.

El administrador general de Recaudación del SAT, Adrián Guarneros Tapia, explicó que se decidió extender el plazo para presentar la Declaración Anual 2017 debido a que algunos patrones emitieron mal sus comprobantes de nómina, capturaron de manera errónea algunos conceptos o percepciones que "no cuadraban" con lo que habían reportado en las declaraciones anuales.

Recordó que con el fin de atender a estos contribuyentes, desde julio del año pasado el SAT informó de estas omisiones a los patrones respectivos a través de correo electrónico en distintas ocasiones.

"Afortunadamente, miles de patrones pudieron reaccionar a tiempo y estuvieron a tiempo para la declaración anual, pero hay otros patrones que han tenido que modificar (los comprobantes de nómina)", añadió en entrevista radiofónica.

Recordó que ésta es la primera vez que el SAT toma directamente los comprobantes de nómina para prellenar las declaraciones anuales que propone a los contribuyentes, quienes solo tienen que revisar la información, en su caso aceptarla y enviarla.

Esta es la primera vez en nueve años que el SAT decide extender el plazo para que las personas físicas cumplan con su declaración anual, ya que debido a la pandemia de influenza A H1N1, en 2009 tomó la decisión de ampliarlo al 1 de junio para la correspondiente al ejercicio 2008.

En ese momento, el organismo recaudador tomó esta decisión en concordancia con las acciones que está adoptando el gobierno federal en materia de salud, y a fin de evitar altas concentraciones de contribuyentes en los módulos de servicios tributarios durante los últimos días de abril de 2009.

