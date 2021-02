DebateVeracruz: actores sociales urgen a candidatos a gobernador propuestas en seguridad

Xalapa (La Silla Rota). – Ante el primer debate oficial a Gobernador de Veracruz -donde un tema medular será la seguridad- actores sociales critican que en 20 días de campañas las propuestas de los cuatro candidatos han recaído en “generalidades” y apostado por las denostaciones para restar “puntos” a sus oponentes.



A continuación presentamos las opiniones de cinco personalidades que han señalado las causales de esta problemática en los últimos años, desde trincheras distintas como los son la academia, las asociaciones civiles y la Iglesia.

Candidatos de Veracruz olvidan hablar del cómo de sus propuestas

El primer debate oficial entre aspirantes a la gubernatura jarocha, lo organiza el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y se llevará a cabo este viernes 18 de mayo en el complejo del Word Trade Center (WTC), de Boca del Río, en punto de las 20:00 horas.

Candidatos reflejan que ninguno es experto Seguridad: Arturo Márquez Murrieta

Arturo Márquez Murrieta, consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), aseguró que, según las participaciones de los cuatros aspirantes a Gobernador en debates periodísticos y entrevistas, han recaído en “lugares comunes” y en “generalidades” sin exponer un análisis del diagnóstico de este fenómeno.

Cabe mencionar que, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSP) posicionan a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares como una de las más reincidentes en delitos de alto impacto, pues en los últimos 16 meses se han registrado un total de 2052 homicidios dolosos y 227 secuestros.

“Me parece que ninguno es experto en el tema; Pepe Yunes (PRI-PVEM) lo es en Finanzas; Cuitláhuac García (Morena-PT-PS) en el campo; Miguel Ángel Yunes (PAN-PRD-MC) en Administración, mientras que la participación de July Sheridan (PANAL), ha sido, en mi opinión, ridícula”, expuso el politólogo de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para Márquez Murrieta, el priista José Yunes Zorrilla, es quien “de alguna manera ha hecho mejor su tarea”, las veces que ha expuesto su diagnóstico sobre la inseguridad, sin embargo: “no solo se trata de decir que en Veracruz hay tantos homicidios y tantos secuestros”.

El ex aspirante a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), explicó que hablar de Seguridad Pública no basta con proponer formar policías o conformar un Mando único, pues “son cosas que hemos escuchado en los últimos años”.

Agregó que, si bien, los cuatro proponen mejoras en las condiciones salariales de los policías para que ellos no se involucren con la delincuencia, “ninguno plantea soluciones a largo plazo, sobre las características que deben de tener los policías, independientemente de que sabemos que deben ganar más, estar capacitados y contar con un seguro de vida”.

El entrevistado dijo que las propuestas para reforzar la Seguridad Pública muestran una distancia entre “una figura de policía que esté armado y que sepa enfrentar a la delincuencia, con otro que tenga proximidad con la sociedad. No solo se trata de contratar a 20 mil policías, sino de cómo deben de ser”.

El entrevistado señaló que tampoco ha escuchado propuestas sobre la prevención del delito. “En todo caso Cuitláhuac García habla de la marginalidad como uno de los orígenes de la inseguridad, pero no menciona cómo prevenirla”.

Violencia contra mujeres no es hablar de un sector, sino de la mitad de la población de Veracruz: Estela Casados González

Estela Casados González, fundadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, espera escuchar en el debate a Gobernador la estrategia integral para resolver dos alertas de violencia de genero emitidas por el gobierno federal con dos temáticas distintas, la primera por Violencia de Género y la Segunda por Agravio Comparado.

“Necesitamos una estrategia puntual para su atención, una de ellas que está en 58 municipios de la entidad veracruzana, 47 de población indígena” principales focos de violencia contra las mujeres. “Y, por otro lado, la segunda, también del gobierno federal por Agravio Comparado, vigente para los 212 municipios”.

Con base en el monitoreo de medios que realiza el Observatorio Universitario, entre el 01 de enero y el 31 de abril se registraron 84 desapariciones de mujeres y 59 asesinatos, de los cuales, según las características que marca el Código penal, 35 reúnen las características de feminicidio.

“No estamos hablando de un sector, sino más de la mitad de la población del estado de Veracruz, y curiosamente más de la mitad de quienes conforman el padrón electoral. No hemos conocido cuál va a ser su estrategia de manera estadística, ni cómo van a concretar las propuestas, porque no las conocemos a fondo”.

Dijo, los candidatos “han ignorado el tema de la seguridad de las veracruzanas, han quedado a deber a la expectativa de la población que irá a las urnas el 1 de julio y no han pasado de la descalificación, de la denostación de las propuestas superficiales”.

Pendientes propuestas en favor de migrantes y desaparecidos, víctimas de la inseguridad: Julián Andrés Verónica Fernández

El sacerdote y defensor de los Derechos Humanos, Julián Andrés Verónica Fernández, lamentó el olvido hacia migrantes centroamericanos y familiares desaparecidos; grupos que, a su juicio, deberán ser tomados en cuenta en el primer debate a gobernador, pero también por el que resulte vencedor en las urnas, el próximo 01 de julio.

Sobre los migrantes centroamericanos que cruzan por la entidad veracruzana para llegar a su destino, principalmente a los Estados Unidos de América, el presbítero mencionó que los delitos que más se denunciaron a partir de 2015, son robos, agresiones físicas y extorsiones, en su mayoría por bandas criminales, “y lo peor de todo, por agentes del estado”.

“Yo esperaría propuestas, en cuanto a seguridad para los migrantes, y esto tiene que ser también con el programa de la Frontera Sur (implementado en 2015) que lejos de ayudar complicó las cosas para todos los migrantes, porque al no poder subirse al tren tomaron rutas nuevas y desconocidas donde no había una red de apoyo desde las iglesias e instituciones gubernamentales”, apuntó en entrevista.

Sobre Frontera Sur, programa que incentivó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, dijo que si bien, quiso dar frente a la crisis humanitaria de los niños, se convirtió en un atropello y duplicación de los delitos y violaciones de los derechos humanos por agentes del estado y por el crimen organizado, quienes “abusan de la vulnerabilidad de estas personas que ahora ya no transitaban por el tren, y lo hacen en tráileres y autobuses ,donde también hay una red de mafia terrible, totalmente expuestos en rutas desconocidas para ellos”.

En el tema de desaparecidos, Julián Verónica lamentó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha apostado por las detenciones de exfuncionarios relacionados con estos crímenes, en vez de incentivar la búsqueda de personas en vida y la identificación de restos humanos hallados en fosas clandestinas.

“Este gobierno se ha quedado corto en ese sentido, me parece que ahí hay un pendiente muy fuerte que ahora los candidatos tendrán que asumir y que tendrán que tendrán darnos respuestas claras. Que se esclarezca quién ocasionó estos daños, pero también que apoyen a los colectivos con esa búsqueda de sus familiares vivos o difuntos”, concluyó.

“Impunidad en crímenes contra mujeres transgénero que por falta de oportunidades se prostituyen”: Silvia Susana Jácome

Silvia Susana Jácome, activista y directora de Educación y Comunicación en Sexualidad A.C. (ECoSex), criticó la impunidad que existe en crímenes de odio registrado en Veracruz, que, de acuerdo con el informe Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, es la entidad que encabeza la lista con 30 asesinatos.

“Los crímenes no descienden. No hay investigaciones serias, en la gran mayoría de los casos hay impunidad para quienes cometen estos crímenes. Hay falta de oportunidades educativas y laborales para las mujeres trans y por ello terminan ejerciendo trabajos sexuales donde son violentadas”, señaló.

Criticó que por falta de apertura de los poderes Ejecutivo y Legislativo en favor de la comunidad LGBTTT los crímenes de mujeres transexuales tampoco son investigados como feminicidios, a pesar de que los agravios derivan de sus condiciones como mujeres. Lo anterior, debido a que sus actas de nacimiento sus nombres aparecen como del sexo masculino. “Es algo que hemos solicitado y que no se ha hecho realidad”.

“Son temas que a los partidos políticos no les interesa, a pesar de que en dos de ellos (partidos políticos) hay secretarias de la diversidad sexual, pero no tienen incidencia al momento de dar una candidatura, no figuran. No necesariamente tendría que ser un candidato homosexual, pero sí una persona a favor de la identidad sexual”, agregó.

“Esperamos propuestas cercanas a la realidad”: José Manuel Suazo Reyes

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa explicó que, basado en el trabajo que la Iglesia Católica realiza en comunidades, la inseguridad es uno de los problemas que más aquejan a Veracruz, que a su vez se desprende del “peor, la pobreza”.

“La falta de oportunidades ha generado la inseguridad. Ojalá que en el afán de descalificarse entre sí y de bajarle puntos a los otros, los candidatos no pierdan el tiempo haciendo este ejercicio y presenten las propuestas que los veracruzanos esperamos”, aseveró.

Suazo Reyes, agregó que, para este primer debate, “esperamos que (los contendientes) sean más propositivos y dejen ese lenguaje de la difamación; que den respuestas, cercanas a la realidad, a los grandes problemas que padece Veracruz y que ofenden a la población; la ciudadanía no solo quiere escuchar el qué sino también el cómo y de dónde se van a sacar los recursos para responder al tema de la inseguridad, este gran problema”.

