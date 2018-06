CRÓNICA

Un debate de zancadillas y repetición de golpes bajos entre candidatos

Acusaciones de corrupción, compra de votos, desvío de recursos para la reconstrucción y robo de ideas fueron la tónica

SHARENI GUZMÁN y MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 20/06/2018 11:11 p.m.

La llegada de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. (Especial)

Las candidatas de Juntos Haremos Historia y la coalición Por la CDMX al Frente, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, respectivamente, cruzaron acusaciones. Sheinbaum acusó a la perredista de dejar una estela de corrupción en cada cargo que ocupa, lo mismo al frente del sindicato de las sobrecargos, que al frente de la Asamblea Legislativa o como dirigente nacional del PRD.

"El servicio público no es para tener departamentos en Miami, Las Lomas, Acapulco, el servicio público no es para servirse, es para servir al pueblo", le expresó de manera solemne.

En cambio Barrales acusó a la morenista de no ser congruente y de rodearse de corruptos, lo mismo de su ex esposo Carlos Imaz; el ex jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, a quien se le señala de las irregularidades de la Línea 12; René Bejarano, protagonista de los videoescándalos, y a Francisco Chiguil, ex jefe delegacional de Gustavo A. Madero e involucrado en el caso News Divine. "Y tu más reciente adquisición, Layda Sansores", le lanzó la perredista.

Pero no fue el único duelo de acusaciones. La candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, atacó al candidato priísta, Mikel Arriola, y lo acusó que como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incumplió con la propuesta de vales para medicinas, autoría precisamente del PVEM. Arriola contratacó y aseveró que sí había cumplido y pidió a Boy verificar y dejar de leer mientras hablaba, pero la ecologista le replicó que eso debería preguntárselo a los derechohabientes.

La candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, con su voz balbuceante, enfiló sus baterías contra Sheinbaum, a quien acusó de dejar de darle mantenimiento al Metro, para destinar recursos al segundo piso, como secretaria del Medio Ambiente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Sheinbaum le contestó que sí hubo inversión de seis mil millones de pesos para comprar vagones, entonces Carpinteyro la acusó de invertir más de 20 veces esa cifra para el segundo piso.

La ex legisladora y otrora integrante de la comisión de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados y que debió dejar la discusión de la ley de telecomunicaciones, luego de filtrarse un audio donde presuntamente negociaba contratos, también atacó las propuestas de internet de Sheinbaum, la acusó de no saber del tema, incluso se paró de su lugar, para preguntarle a la morenista si sabía qué era el internet de las cosas y el Big Data, le ordenó "contéstame", y aunque el tiempo se acabó y la cámara dejó de enfocarla, el audio permitió oír su voz alterada.

Pero no fue el único blanco de Carpinteyro, quien acusó a los medios de comunicación de corruptos por no darle cobertura a su campaña.

El candidato del partido Humanista, Marco Rascón también lanzó dardos para atacar a Sheinbaum, y se sumó a las voces que consideran que en caso de que ella gane no será la que gobierne la capital, sino López Obrador, y contra Arriola, a quien le cuestionó lo feo que debe ser candidato priísta y despertar diario con un caso de corrupción.

Por su parte la candidata independiente, Lorena Osornio, no realizó ataques personales, pero sí criticó a los partidos políticos, los que cada año le cuestan al país 18 mil millones de pesos a los ciudadanos, afirmó.

El tercer y último debate, realizado a 11 días de las elecciones, se realizó en instalaciones del Canal Once, y los alrededores fueron resguardados por mil 574 policías.

Al final, durante la sesión con medios, Carpinteyro ya no acudió. Afuera, un grupo de manifestantes llevaron una manta para calificar a Boy de "mentirosa" en el tema de la agenda del agua, al evadir foros al respecto en la UNAM y el Politécnico. Lorena Osornio ayudó a desplegar parte de la manta.

ASÍ LLEGARON LOS CANDIDATOS

A las 17:30 horas, la candidata sin partido, Lorena Osornio fue la primera en llegar al Canal Once, donde se realizaron los tres debates chilangos. Afuera del cerco de seguridad fue recibida por mariachis y globos, pues este 20 de junio cumplió 50 años. Cruzó por el stand de medios muy sonriente y con una hoja en la mano dijo: "traigo mi renuncia al presupuesto para la campaña".

Minutos después, la abanderada de la coalición "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales entró a pie al estacionamiento del Canal. Lucía un saco blanco y falda negra. Con el temple tranquilo, posó para los fotógrafos y mencionó que estaba lista para ganar el tercer debate chilango.

En tercer lugar llegó Claudia Sheinbaum de Morena y comentó que quedan 11 días para la elección del 1 de julio. "Vamos a ganar y haremos historia". Al poco tiempo hizo su entrada Súper Barrio, el personaje de Marco Rascón. Vestido de luchador el candidato del Partido Humanista dio un pronunciamiento sobre los refugiados.

La abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariana Boy señaló al arribar al Canal que estaba tranquila y lista para dar las mejores propuestas. Al final, Mikel Arriola del PRI llegó y pidió el voto útil. "Yo soy el único que le puede ganar a Claudia Sheinbaum".









PRIMER BLOQUE

En el primer bloque se trató el tema de Gobierno y se abundó en los subtemas: Reforma Política, Fortalecimiento de la democracia, y profesionalización del servicio público. En este tercer debate, los candidatos estuvieron sentados y con la posibilidad de levantarse en cada participación. No todos aprovecharon esta opción.

En un formato ágil y con preguntas específicas se desarrolló la primera hora. Los ataques, así como en los dos debates anteriores, se centraron hacia la candidata puntera: Claudia Sheinbaum. En cada descalificación, los integrantes de los equipos de los candidatos que veían el encuentro en el patio del Canal, lanzaban aplausos o incluso risas. Apoyaban a sus "gallos".

Mariana Boy, quien en los tres debates casi no atacó a sus adversarios políticos, en esta ocasión hizo una excepción. La abanderada del PVEM se desmarcó del PRI y Mikel Arriola.

"No puedo dejar de cuestionar a Mikel por su incongruencia, porque cuando estuvo en el IMSS no le cumplió a la gente en el abasto de medicinas. Ha tratado de confundir, PRI y Verde no tienen nada que ver en la ciudad y en esta elección va solo".

El candidato priista utilizó su tiempo de réplica y contestó que en efecto, ambos partidos que en la candidatura presidencial van en coalición, en la ciudad van solos y "qué bueno". En esa misma participación, pidió a Mariana Boy estudiar sus propuestas y no leerlas.

Repetidamente, el moderador Juan Manuel Jiménez le pidió a los candidatos referirse más a los cómos de sus propuestas, y no tanto los qués.













LEA TAMBIEN Llega el tercer Debate Chilango y con él los mejores memes Internautas difunden los mejores memes sobre el Tercer Debate por la Jefatura de Gobierno de la CDMX





LEA TAMBIEN Estas son las mejores frases del Tercer Debate Chilango Los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México otra vez intercambiaron acusaciones sobre corrupción y reiteraron sus propuestas de campaña