ELECCIONES CDMX

Bombardean candidatos con ofertas de programas y servicios gratuitos

Todos se acusan entre sí además de haberse robado propuestas

REDACCIÓN 16/05/2018 07:21 p.m.

Programas y servicios sociales gratuitos, incluyendo el transporte, internet, estancias infantiles e incluso tarjetas con 2,500 pesos para madres de familia, fueron las propuestas que se hicieron durante el segundo debate de la CDMX.

En el segundo round entre los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Purificación Carpenteyro y Alejandra Barrales volvieron a atacar a Claudia Sheinbaum al vincularla con la tragedia del colegio Rébsamen tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

Además intercambiaron acusaciones de robo de propuestas, así como de promover la corrupción en sus respectivos partidos. Este es el minuto a minuto del segundo debate por la Jefatura de de Gobierno de la CDMX.





19:35 Mariana Boy: Ellos nunca cumplen, el verdadero problema de raíz es que han utilizado el presupuesto mal de la ciudad. En mi gobierno voy a invertir donde más se necesite, no con fines políticos.

19:37 Lorena Osornio: Sabemos que la corrupción es el mal de todos los males. Muchos servidores públicos usan su cargo público para extorsionar o robar. ¿Cuántas empresas se han instalado en tu comunidad para ofrecerte trabajo? Ninguna. Exigiré el ingreso al Congreso, para que las penas sean más severas para la corrupción, no volver a tener un cargo público de por vida.

19:38 Claudia Sheinbaum: Vamos a potenciar el desarrollo económico de la ciudad y detonar empleos formales, compatible con medio ambiente, acabar con la corrupción y amparo del poder público. Potenciando los servicios en la ciudad de México, disminuir trámites. Vamos a pasar de la informalidad a la formalidad. Es factible y lo podemos hacer.

19:39 Marco Rascón: Tanto PRI, PAN y PRD constituyen la continuidad del mismo modelo económico, una política clientelar, no consistente del combate a la pobreza. Es importante hablar de problemas de fondo.

19:40 Alejandra Barrales: El problema es que no se ha crecido lo suficiente. No se ha logrado darle alternativa a jóvenes para buscar empleo. Cuando llegue a la Jefatura de Gobierno voy a impulsar renacimiento de la ciudad, plan de reinversión más grande.

19:41 Mikel Arriola: Es atroz que las candidatas de Morena y PRD vengan a ofrecer empleos. Pues echaron a la calle a 2.4 millones de pobres. Mandaron a la Ciudad de México al penúltimo lugar de competitividad. Somos la primer lugar en corrupción. Vamos a lograr 1.6 millones de empleos.

LEA TAMBIEN Llegaron los mejores memes del segundo Debate Chilango Las redes sociales se llenaron de memes rápidamente en torno al segundo debate por la Jefatura de Gobierno de la CDMX

19:44 Purificación Carpinteyro: De dónde 10 mil mdp ahorros. Con las nuevas reglas energética, es posible llevar a cabo subastas de energía como al CFE por 65%, si hiciéramos subastas podríamos ahorrar si consideramos 5 años 10 mil mdp para invertir en sinfín de programas.

19:45 Mariana Boy: Urge que gastemos 30 mil mdp al año para condiciones de igualdad en la ciudad, en delegaciones cercanas a su partido. Para garantizar la igualdad en la ciudad, deben tener acceso al agua y transporte digno todos los días, una clínica y hospital cercanos. Los ingresos excedentes para combatir desigualdad.

19:46 Marco Rascón: Construcción del banco central de la Ciudad de México. El gobierno gasta en servicios bancarios 1,300 mdp anuales con eso construiremos el fondo para el desarrollo social.

19:49 Lorena Osornio: El recurso no se aplica como de verdad debería hacerse. 1,900 mdp para empresas y no llega. Para empleo, acabar con corrupción. Necesitamos trabajar para reformar el código penal. Necesitamos cambiar el modelo de gobierno en la ciudad.

19:50 Claudia Sheinbaum: Turismo, potenciarlo con inversión en nuevos corredores, incentivar a IP a que invierta, y la economía social. Turismo cultural, potenciarlo con 12 festivales culturales, uno cada vez, temáticos, eso va a hacer la capital turística cultural de América Latina.

19:51 Alejandra Barrales: Renacimiento económico. Reconocer que en la ciudad tenemos gran desigualdad como en Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, con mayores carencias, falta agua, empleo, reconocer que debemos hacer del oriente, el nuevo polo de desarrollo económico. En el aeropuerto actual, la nueva ciudad universitaria y Chapultepec, el tecnológico más grande de AL. Es importante reindustralizar la zona nororiente. Las mujeres y la economía son muy importantes, un millón de mujeres que encabezan familia, 2,500 pesos mensuales por medio de una tarjeta para ellas.

19:53 Mikel Arriola: El 80% de la actividad en la ciudad es de Servicios 80%. El puente de los Poetas costó 26 mil mdp en 2003 Una estafa para la ciudad. Fue muy claro lo que hizo AMLO. Sheinbaum lo firmó. Dejaron sin agua a las comunidades de esa obra, sin corrupción 2,400 mdp, once veces más por corrupción.

19:59 Mariana Boy: por explotar actividades competitivas en cada delegación. Vocaciones económicas créditos y asesoramiento. Generar desarrollo económico local y aminorar el traslado. Parques industriales en Iztapalapa. En Xochimilco y Milpa Alta fomento a la agricultura para comecializar productos.

20:05 Alejandra Barrales: Tengo un plan maestro de ciudad con especialistas económicos para identificar las vocaciones: reindustrializar nororiente. Sur-oriente agroindustrial, centro de turismo y servicios. Sur-poniente, de la salud. Mujeres y economía un millón de mujeres para insertarlas a la economía y tarjeta 2,500 pesos mensuales a jefas de familias. Con dinero a las mujeres, les va bien a la familia.

20:02 Lorena Osornio: Capacitar a mujeres, fomentar el autoempleo, trabajar en conjunto, vecinos.

20:06 Claudia Sheinbaum: Miente Mikel, no voy a abundar más. Innovación y medio ambiente. Innovación potenciar emprendimiento con 300 centros de innovación social. Nuevas tecnologías ambientales, no estamos de acuerdo en que se queme la basura, optamos por reciclaje de materiales, energías renovables, ciudad solar, agencia de energías renovables de la ciudad.

20:07 Mikel Arriola: Alejandra Barrales tiene más propiedades millonarias de las que ha declarado.

20:10Alejandra Barrales: Eres un mentiroso, si me compruebas eso renuncio a mi candidatura, si no lo haces, renuncia tú. Renuncio a mi candidatura si me compruebas inmuebles a mi nombre; Mikel, renuncias si te compruebo que tienes un suegro que te mantiene; renuncio o renuncias.

20:12 Purificación Carpenteyro: La propuesta de turismo de Sheinbaum no es mía, tenemos todo, palacios, parques, Xochimilco, Coyoacán, inolvidable, 5,500 mdp para ser la joya de la corona y miles de empleos.

20:13 Claudia Sheinbaum: Las tarjetas rosas tienen el origen en Atlacomulco, el PRI, el PAN y PRD son lo mismo. Hay una sobrerregulación que impiden que las Pymes se instalen en la ciudad. Trabajamos con las cámaras de comercio para una iniciativa de ley para disminuir los trámites para abrir una empresa.

20:15 Mariana Boy: Cada año hay 35 mil mdp adicionales que el jefe de gobierno desde a dónde mandar y los manda a las delegaciones afines. CDMX por la OCDE es más difícil poner un negocio, debemos hacerla la ciudad de los emprendedores, que todos los trámites se puedan hacer por internet, acortar tiempos para abrirlo. EL 75% de emprendedores cierra su negocio.

20:18 Mikel Arriola: Son 20 mil mdp de reducción de gasto corriente; 35 mil mdp de ahorros de compras consolidadas, 10% de presupuesto, para darle a las amas de casa, 3,200 pesos mensuales de apoyo. 1,200 pesos mensuales para adultos mayores. Apoyo al emprendedor y empresario

20:20 Claudia Sheinbaum: Terminaremos con las fotomultas en la ciudad. Esa recaudación ha hecho con privilegios y captaciones. Predial que subió en los gobiernos del PRD vamos a revisarlos.

20:21 Mariana Boy: Canalizar recursos a donde se necesita. Fortalecer emprendedores. Seguridad a sus inversiones, Procuraduría de Defensa del Emprendedor.

20:22 Lorena Osornio: En contra de verificentros, aprquemetros, fotomultas. El presupuesto debe ser suficiente y terminar con la corrupción. Propongo una visitaduría ciudadana para fiscalizar el dinero.

20:24 Marco Rascón: El copyrigth es indebido, tanto del PRI, PAN y Morena. El clientelismo se lo pelean por hacer campaña en las alcantarillas.

20:25Mikel Arriola: A los taxistas, fuera las tablets, a los eventuales del gobierno, base; a microbuseros, nuevas unidades. Como lo hice en el IMSS, a los empresarios 80% menos para hacer trámites.

20:25 Alejandra Barrales, a Sheinbaum, gracias por limpiar de corrupción porque se fueron del PRD y se fueron contigo a Morena News Divine, segundos pisos, opacidad; es la corrupción que te llevaste. Incluso con René Bejarano y tu ex marido Carlos Imaz.

20:26 Claudia Sheinbaum: No hay que hablar de los exmaridos.

Sobre la eventual corrupción antes, durante y después de los sismos y cómo evitarla en el futuro.

20:28 Claudia Sheinbaum: Programa social del próximo gobierno: fortalecer derechos sociales, pensiones a tiempo, a madres solteras, adultos mayores, y fortalecer derechos como educación, salud y vivienda a damnificados, deporte, cultura, agua y movilidad sustentable con 25 mil mdp de ahorros de corrupción.

20:30 Mariana Boy. Algunos sigue en campamentos y sin ayuda. 10 mil mdp para reconstrucción, la secretaria de Finanzas no sabe dar explicaciones, auditar y sancionar a responsables de que no lleguen los recursos. Concluir dictámenes y entrega de recursos. Que el reglamento de construcción se cumpla para que no vuelva a suceder.

20:32 Alejandra Barrales. Sheinbaunm no quiere hablar de la reconstrucción. Hay que hacerle justicia al Rébsamen. Tuve que venir a reconocer a mi hija, te reto a comprobar que eres inocente. La corrupción mató a mi hija. Alejandro Jurado perdió a Paola y no sabemos las causas del derrumbe.

20:34 Mikel Arriola: Claudia mírame a los ojos, tu ausencia y corrupción se perdieron 25 vidas en un colegio. Los gobiernos de Morena y PRD tienen 28 mil personas sin esperanza y sin casa. Demoler, reconstruir edificios sin costo y cárcel a ya saben quién por corrupta e incompetente.

20:35 Marco Rascón: El problema fue la individualización, no hay procesos. En 1085 miles de familias se hicieron visible, ahora los damnificados se hicieron invisibles, es una política pública fallida.

20:37 Purificación Carpinteyro. Siete meses. El gobierno e Mancera hubiera utilizado los recursos para damnificados y después el fondo con 8,700 mdp que los consejeros y varios renunciaron por el ml uso de esos recursos.

20:38 Mikel Arriola: Castigos implacables, ya saben quién en Tlalpan. A los diputados que trataron de secuestrar recursos para damnificados. El agua, Morena y PRD la han condicionado por votos. Hay que invertir 10 mil mdp para recuperar y prohibir venta de pipas. Facturas 80% menores en el cobro del agua.

20.39 Claudia Sheinbaum: 3 mil millones de 8 mil están utilizados para promover a Barrales y damnificados están en el abandono. Hicimos un programa de reconstrucción.

20.42 Purificación Carpinteyro. En nombre de los padres que perdieron hijos en Rébsamen. La corrupción pudre alrededor, y también mata. No murieron por el sismo, murieron en una edificación que se modificó durante la administración de Sheinbaum. Culpa a Sheinbaum por la tragedia del 19S y se esconde en la política para evadir la responsabilidad.

20:43 Lorena Osornio. Vecinos piden a Sheinbaum que de la cara por los vecinos que duermen en la calle por la tragedia de los sismos.

Desigualdad.

LEA TAMBIEN Las frases imperdibles del #DebateChilango En este debate para Jefe de Gobierno de la CDMX, los candidatos tratarán temas en materia de Economía y Desarrollo Social

20:44 Mikel Arriola. La ciudad es hostil y agresiva con el que menos tiene. Paga 500% más por el agua quien no tiene. 20% no tiene acceso a la salud. Tenemos que construir 3 hospitales en la ciudad. Dotar a mujeres presupuesto especial para cuando son madres.

20:45 Mariana Boy. Hay suficientes programas sociales en la ciudad, una tercera parte del presupuesto va a ellos, la pobreza extrema aumentó por apoyos partidistas, como la tarjeta rosa de Barrales. Se asignan a través de líderes para acabar con la corrupción. Buscamos igualdad, agua, transporte y medio ambiente sano para capitalinos.

20:46 Purificación Carpinteyro. Por que los alumnos en las escuelas compitan en situaciones de igualdad, servicios de salud y medicamentos para todos

20:49 Marco Rascón critica a las dos candidatas, de PRD y Morena. Critica el "lopezobradorismo" de "ultraderecha" de Arriola. Se necesita la pobreza para que exista el clientelismo. Los 160 programas sociales están dedicados al clientelismo, es el problema.

20:51 Claudia Sheinbaum. No estamos de acuerdo que un damnificado del sismo sea un deudor de la banca.

20:52. Mikel Arriola. La ciudad de México es la de mayor escolaridad en cuestión de años. Hay que fijarse en los niños, reconstruir todas las escuelas. En las 4 mil 200 escuelas comerán los niños dos veces al día.

20:53 Alejandra Barrales Va por reforzar educación y empleo para la gente. Empoderar a los ciudadanos para valerse por sí mismos. Traer carreras que garantizan empleo y buenos salarios como en sectores automotriz, ingenierías.

20:53 Mariana Boy Por revisar calendarios y planes de estudio, además de capacitación de maestros y programas de apoyo estudiantes. Promover la totalidad de incursión de escuelas en la enseñanza digital.

20:55 Alejandra Barrales. La cuidad debe hacerse cargo de la administración escolar, meterse el gobierno al diálogo con el sindicato, atender problemáticas como deserción embarazos adolescentes, entre otros. Promueve la tarjeta llave para transporte gratuito, Metro, Metrobús, Metroférico.

20:57 Mikel Arriola. Pone como ejemplo su gestión en el IMSS para dar seguridad social. Otorgamiento de los apoyos no debe ser con fines de cooptar el voto.

20:58 Claudia Sheinbaum. Hay que ser responsables con lo que se propone. La propuesta educativa con estancias infantiles gratuitas, infraestructura en malas condiciones, mejorar los planteles. Vamos por cinco preparatorias más, más recursos a la UACM. Nos pondremos de acuerdo con el nuevo presidente de la República.

21:00 Marco Rascón: Mikel avaló alimentos chatarra en las escuelas. La diabetes es grave, debemos hacer una política consistente en buena alimentación, contra el desperdicio de alimentos, frutas y legumbres.

21:01 Lorena Osornio. Problemas de abastecimiento a centros de salud. Pide que renuncien a sus presupuestos de campaña.

21:03 Mariana Boy: Incluiré la participación de padres de familia en la educación de sus hijos. Propone que puedan tener un permiso de trabajo para atender cuestiones escolares de sus hijos o atenciones médicas.

21:04 Purificación Carpinteyro: Iremos por la descentralización de la educación. La federación nunca ha estado interesada de perder el control del magisterio.

21:05. Mikel Arriola: Construiré dos hospitales más para medicina de alta especialidad.

21:07 Alejandra Barrales: Promoción deportiva y reforzar el programa médico en tu casa. Entre 15 y 17 años es la edad para prevenir enfermedades.

21:07 Mariana Boy: Tenemos cerca de un millón de habitantes en carencia alimentaria y perdemos 30% de alimentos. Obligaremos a las centrales, mercados y tiendas de autoservicio, entregarlos a los bancos de alimentos.

21:08 Lorena Osornio: Promover jornadas trimestrales para prevenir enfermedades. La gente no quiere dádiva, quieren ser productivos. No a la manipulación para campañas políticas.

21:10 Claudia Sheinbaum: El problema de carencia de medicamentos y doctores es digitalizando servicios del servicio de salud y seguro popular. 10 centros de salud nuevos, tres hospitales materno-infantiles y en centros comunitarios potenciar el deporte, alimentación.

21:11 Purificación Carpinteyro: Promover iluminación de espacios públicos.

21:12 Mikel Arriola: Hay 2.4 millones de pobres. En Tlalpan creció 24% y 58% por debajo del umbral de pobreza.

21:22 Marco Rascón: Las diferencias deben ser con civilidad. En los barrios y colonias. Los invito a comer en el Salón los Ángeles. Como un mensaje de civilidad.

21:23 Purificación Carpinteyro: Debemos quitarnos la venda y el lodo de la cara; a por eliminar las barreras que detienen el avance de la ciudad.

21:23 Mikel Arriola: Internet gratis y transporte; pensiones para amas de casa, reducir trámites, fotomultas y arañas fuera. Garantizar agua los siete días de la semana. Acuaférico para Iztapalapa.

21:25 Alejandra Barrales: No al autoritarismo como se resuelven las cosas en la ciudad. Sencillez de la mano de la gente. Del plato a la boca, nos vemos el 1 de julio.

21:26 Lorena Osornio: No vendo políticas de siempre que acaban en lo mismo. Policía, empleado, bombero, vamos a hacer gobierno que respete tus derechos

21:27 Mariana Boy. 20 años de desigualdad y de pobreza son suficientes. Han abusado de la ciudad para beneficiarse. Si quieres un nuevo rumbo a la ciudad, no tengo escándalos, limpia, de resultados

21:28 Claudia Sheinbaum. Vamos 20 puntos arriba en las encuestas, entiendo los ataques. Vamos a pasar de la corrupción a la honestidad, de las ocurrencias a la capacidad, del miedo y compra de voto a la esperanza. Cada vez más claro, AMLO va ser presidente de la República e iremos de la mano, juntos haremos historia.