Próximo debate entre aspirantes a GCDMX será como el federal

Los candidatos a jefe de Gobierno tendrán un encuentro con réplicas, preguntas y conducido por varios moderadores

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 02/05/2018 03:58 a.m.

Próximo debate entre aspirantes a GCDMX será como el federal. (Foto: tomada de la web)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizará 16 debates entre candidatos a alcaldes y 33 entre los aspirantes a diputados locales, algo que será inédito. Asimismo, para el segundo debate entre aspirantes a la Jefatura de Gobierno, que se realizará el 16 de mayo, el formato será similar al usado entre candidatos a la Presidencia, es decir, con réplicas y contrarréplicas y más de un moderador, adelantó el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el instituto, Roberto López.

"Será una réplica similar al federal, fue algo que lo propusimos nosotros", dijo el perredista, quien explicó que la propuesta fue porque se vio que el formato realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sí funcionó.

López explicó a La Silla Rota que el formato para los debates entre candidatos a alcaldes y a diputados locales también incluirá la posibilidad de réplicas, e incluso ya los partidos han comenzado a dar sus propuestas de moderadores.

"Se ve que ha funcionado y se va adoptar un símil en lo local y distritos y alcaldías", remarcó.

Los debates entre los aspirantes a diputados locales iniciarán el 9 de mayo, se realizarán de manera alternada, dos por día, con una duración de hora y media cada uno, y concluirán hasta el 19 de junio. En tanto que los de candidatos a alcaldes iniciarán el 13 de mayo, durarán dos horas y concluirán el 18 de junio.

La sede de los debates entre candidatos a alcaldes y a diputados será el Canal 21, del gobierno de la ciudad, en Patricio Sanz 1598 colonia Del Valle Sur, y de acuerdo con información del IECM, las representaciones de los partidos deberán notificar si los candidatos y candidatas aceptan participar en los ejercicios democráticos, lo que significa que no es obligatoria su participación.

Es una invitación que ha estado haciendo el instituto y los partidos hemos estado insistiendo. No puede haber una sanción para quien no asista, aunque finalmente es una obligación moral de los candidatos. Están obligados moralmente para dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos y una de las formas son los debates", señaló López.

Respecto a la temática de los debates entre aspirantes a alcaldes, ésta podría variar de acuerdo con cada delegación, aseguró López.

Además de los temas de administración pública, seguridad y desarrollo urbano, delegaciones del sur abordarían la temática de pueblos originarios. Las que son circunvecinas con el Estado de México temas que tienen que ver con el desarrollo de la zona metropolitana, agregó.

Aunque inicialmente el representante del PRD había propuesto que los debates se hicieran en juntas distritales o en sedes ubicadas dentro de cada delegación, por logística se decidió que todos fueran en un mismo sitio.

Es complicada la logística. Yo decía que salieran de las juntas o que en medios de comunicación, pero en este caso para otros medios no sería parejo. Respecto a las juntas sería complicado por un tema organizativo porque ahí están metidas en una dinámica de organización, de funcionarios, de hacer recorridos", explicó.

NO SON NECESARIOS MÁS DEBATES: TECDMX

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), discutió el 30 de abril la impugnación presentada por el candidato independiente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias, contra el IECM para organizar más debates.

El candidato independiente consideraba que el Instituto estaba obligado a organizar al menos tres debates entre las y los candidatos a cualquier cargo de elección popular, algo similar al mismo número de encuentros oficiales que tendrán los candidatos a Jefe de Gobierno, el primero ya realizado el 18 de abril, el segundo para el 16 de mayo y el último programado el 20 de junio.

Sin embargo, el TECDMX estimó que el número de debates entre aspirantes a alcaldías no limita el tiempo para exponer sus propuestas a la ciudadanía, "ya que lo pueden hacer durante su campaña", y los tres debates organizados para un mismo cargo aplican únicamente para la Jefatura de Gobierno.

Para el tribunal, que no se realicen tres debates para el resto de los candidatos o en su caso para el aspirante a la alcaldía, no le genera ningún agravio, porque no limita o restringe ningún derecho o restricción de sus derechos políticos, y aunque estén determinados los debates que organizará el IECM, no hay límites para los candidatos de organizar otros debates, que son un complemento a los actos de campaña.

LOS DEBATES

En el caso de los debates a alcaldías, estos iniciarán a las 19 horas, y en el caso de los de diputaciones comenzarán a las 16 y a las 19 horas, dado que se realizarán dos por día.

Los debates serán transmitidos vía YouTube y redes sociales, como informó el pasado 30 de abril la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Debates del IECM, Gabriela Williams Salazar.

Las fechas y horarios para los debates entre candidatas y candidatos a las alcaldías, quedaron de la siguiente forma:

