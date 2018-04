Dra. Ana Maria Polo y su impactante beso con una mujer

REDACCIÓN 27/04/2018 07:44 p.m.

La entrega de los Premios Billboard a la Música Latina 2018 estuvo llena de sorpresas, pero lo que más impacto al público fue ver a la Dra Ana María Polo dándole un tremendo beso en la boca a una mujer.

De acuerdo con Publimetro, la presentadora conocida por su programa de televisión "Caso cerrado", fue invitada a la premiación para presentar la categoría "Latin Rhythm" del año junto a la actriz colombiana Catherine Siachoque, premio que ganó J Balvin por su sencillo "Mi gente" junto a Willy William y Beyoncé.

La Doctora Polo empezó con el pie izquierdo, pues saludó a la audiencia y se alegró por estar en Miami, no obstante, la gala se realizaba en Las Vegas. Catherine la corrigió, algo que Ana María se tomó con mucho humor. Luego, para sorpresa de todos, decidieron darse un pequeño beso.

"Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", fueron las palabras de la Doctora Polo antes de acercarse a la colombiana para darle un beso.

What happens in Vegas stays in Vegas @AnaPoloTV @siachoque se besan en #Billboards2018 ?? @Telemundo pic.twitter.com/f1rLxN6C8C