Males cardíacos, sobrepeso y adicciones: Así fue la muerte de Bowie, Elvis y Hawking

El día de hoy David Bowie cumpliría 72 años y en dos días cumple 3 años de fallecido por culpa de un cáncer de hígado.

El artista, músico, productor, diseñador, actor, mimo y una infinidad de cosas dejó un legado que, a día de hoy, está lejos de extinguirse.

De acuerdo a Vanguardia, es considerado un icono del siglo XX, David Bowie es recordado siempre por su dilatada carrera y su aportación al mundo de la música.

¿Pero y qué tienen en común David Bowie, Elvis Presley y Stephen Hawking?

Los tres personajes nacieron un día como hoy y aunque dos de ellos son cantantes, de distinto género, y uno fue uno de los grandes físicos de la historia, hoy se les recuerda por los trabajos que han realizado y que han dejado al mundo.

David Bowie

El 8 de enero de 1947 nació David Robert Jones, en Brixton, Londres. Hoy cumpliría 72 años. Fue artista, músico, productor, diseñador, actor, mimo, entre otras cosas más.

Se le conoció como el "Delgado Duque Blanco" y en 1969 saltó a la fama con la canción "Space Oddity", que estuvo entre las más vendidas de las listas británicas durante semanas.

Para 1972 creó su alter ego "Zyggy Stardust", una criatura andrógina que interpretó "Starman", protagonista del disco The Rise and Fall of Zyggy Stardust and the Spiders From Mars. Este mismo personaje fue la cumbre de su etapa de Glam Rock y el sello de cada puesta en escena.

Durante su carrera hizo 25 discos y al saber del cáncer de hígado aceleró el proceso de su último material discográfico, Starblack, que salió 48 horas antes de su muerte, que fue el 10 de enero de 2016.

Elvis Presley

Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Misisipi, Estados Unidos, hoy cumpliría 84 años. Entre las primeras canciones con que se dio a conocer fueron: That´s All Right y Blue Moonof Kentucky.

Grabó alrededor de 600 canciones, pero no fue autor de ninguna de ellas. Su pelo fue la característica que hizo la moda en entre los jóvenes de la época, siendo que fue rubio hasta los 18 años, después se pintaba el pelo de color negro.

DESPUÉS DE RENUNCIAR A SU HOMOSEXUALIDAD, MAURICIO CLARK REHACE SU VIDA AMOROSA CON UNA MUJER

Una distinción que tenía Elvis era el movimiento de caderas. Anteriormente nadie había realizado tal movimiento, cuando Elvis logró realizarlo de una manera sensual fue todo un escándalo y la música del Rock and roll se volvió una cultura.

Elvis murió el 16 de agosto de 1977 a los 42 años, sufrió un infarto agudo al miocardio, producto de las drogas. También sufría de glaucoma, hipertensión arterial, problemas de Higado y megacolon. Pesaba 100 kilos.

Stephen Hawking

Nació el 8 de enero de 1942 y un día como hoy cumpliría 77 años el famoso físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico inglés Stephen Hawking. Se le consideró una de las 10 personas más inteligentes del planeta con un coeficiente intelectual de 160.

Con su libro "Breve historia del tiempo" ganó su lugar en la universidad de Cambridge, entre 1979 y 2009, con la misma cátedra de Matemáticas en las que impartió clases Isaac Newton.

Entre sus trabajos habla sobre la singularidad espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación.

Murió el 14 de marzo de 2018 y entre las numerosas distinciones recibió doce honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico (Grado CBE) en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1989, y la Medalla Copley, 2006, la Medalla de la Libertad, 2009, entre otros.

Estos tres personajes dejaron una marca en el mundo y aunque unos fueron cantantes y otro un físico teórico, hay gente que los aprecia, admira y hasta el día de hoy seguirán siendo una leyenda para el mundo.

