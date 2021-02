Los 10 datos sobre la opulenta vida de Karime Macías en Londres

Karime Macías Tubilla acostumbra hacer Yoga y recibir masajes faciales en un gimnasio después de que el transporte oficial del colegio Eaton Square recoge a sus hijos, que pasarán el día recibiendo clases frente el Green Park, a escasos 15 minutos en caminata del Palacio de Buckingham; así es hoy la vida de la exprimera dama de Veracruz, ahora prófuga de la justicia.

La Silla Rota te resume la estancia de Karime Macías, quien hiciera famosa la frase de "Sí Merezco Abundancia", en el viejo continente.

1.- Residencia cerca de la reina de Inglaterra. La expimera dama de Veracruz vive ahora a tan solo 1.2 millas del Palacio de Bukingham, residencia oficial de la reina Isabel II de Inglaterra, y a 1.4 millas de la residencia del príncipe Carlos y sus hijos Guillermo y Enrique, en el palacio de Kensington.

2.- Royal Borough of Kensington and Chelsea. El nuevo hogar de Karime Macías se encuentra en el número 10 de la calle Wilbraham Place, en el municipio real de Kensington and Chelsea, en la zona denominada como el “gran Londres”.

Es vecina del Cadogan Hall, una de las más importantes salas de conciertos, y que hospeda a la Royal Philharmonic.

Kensington and Chelsea es uno de los distritos centrales más exclusivos de Londres y es uno de los favoritos de los inversores extranjeros, de hecho, de acuerdo con el periódico La Vanguardia, viven algunos de los millonarios más famosos de la ciudad, como Len Blavatnik, dueño de Warner Music y el hombre más rico del país en la última lista 100 del The Sunday Times.

Según el portal Zoopla, el costo de las viviendas en calles aledañas a Wilbraham Place, oscila entre los 4 y los 9 millones de libras.

Además, su casa está a unas cuadras de la calle Sloane Square, en donde se encuentran las tiendas de algunas de las marcas de ropa y joyería más caras del mundo, como Chanel, Dior, Prada, Salvatore Ferragamo, Valentino, entre otras.

3. La exprimera dama busca otra propiedad. Karime Macías sigue en búsqueda de propiedades, según información del gobierno de Veracruz que además, añadió, calcula un gasto mensual de la esposa de Javier Duarte, en un aproximado de 60 mil libras, y también señaló, que en la misma ciudad residen al menos ocho integrantes más de su familia (contando a sus hijos).

Para esta búsqueda es asesorada por la agencia de bienes raíces Knight Frank, que también ofrece servicios en México. Esta agencia es una de las firmas más importantes a nivel mundial, y ofrece consultoría inmobiliaria, ayuda para la compra-venta de casas dentro y fuera de Londres, departamentos o renta de inmuebles para oficinas, así como viviendas en ciudades turísticas como Bath.

4.- La vida diaria. Según la información proporcionada por el gobierno de Veracruz, en un día normal, Macías Tubilla asiste al gimnasio, hace Yoga y recibe un tratamiento para el fortalecimiento de los músculos faciales, además, toma cursos de alguna lengua extranjera en un centro de idiomas.

5.- Open Beauty Lab. Según una imagen mostrada como evidencia entregada a la Fiscalía de Veracruz, Macías Tubilla asiste al Beauty Lab Open, un gimnacio facial en la calle Kings Road en el que ofrecen armar tu propio tratamiento de cuidado para la piel, y cuenta con un salón privado para eventos.

De acuerdo con el portal Bisnow, el o la cliente puede crear su propia mezcla en el bar del gimnasio facial que ofrece una variedad de aceites orgánicos y antioxidantes.

Además, el lugar está decorado por Silvera, una de las empresas con mayor prestigio en diseño de interiores en Londres.

6. Tri Yoga. Otra de las imágenes revelaría el lugar en el que Macías practica Yoga. Se trata de un lugar también ubicado en Kings Road que ofrece Yoga, Pilates, barras, meditación, y workshops para eventos, entre otros servicios.

El costo aproximado de un mes de clases de Yoga + Pilates, es de 150 libras, es decir, casi 3 900 pesos.

7.- Los Duarte Macías asisten al Eaton Square School. Los hijos de Karime Macías y Javier Duarte asisten a una de las escuelas de mayor renombre en Londres, la Eaton Squate School, un colegio para los hijas e hijas de los oligarcas, banqueros y aristócratas ingleses y extranjeros, que pagan cuotas de hasta 22 mil 500 libras al año, es decir, casi 585 mil pesos.

En esta escuela de salones con estilo neoclásico, y está situada a escasos metros del palacio de Buckingham, a travesando el Green Park, que presumen como su espacio de recreación, según un artículo del periódico inglés The Guardian.

8. Un jugo nutritivo en Joe & The Juice. Cuando se menciona que Karime realiza compras como parte de su vida diaria, son mostradas imágenes de una tienda y una galería de Arte:

Joe & The Juice

La tienda ofrece una variedad de jugos energizantes, para reducir el estrés, además de malteadas, sandwiches, shots y yogurt. Los precios oscilan entre 3 y 5 (130 pesos) libras por un jugo.

Mark Ransom Gallery Art

La segunda imagen muestra la Ransom Art Gallery, la galería del artista que alberga la producción de fotógrafos y artistas plásticos enfocados en arte contemporáneo. Hay opción de venta, y se aceptan bitcoins.

Cuenta con una colección de “trabajos raros y únicos” de artistas como Andy Warhol y el artista callejero Banksy, además de Lucian Freud, William Scott y Francis Bacon.

9. El cajero automático patrocionador del Manchester City. Aunque no se aclara el origen de las cuentas de las que Karime Macías obtiene dinero, sí se muestra que el cajero automático que frecuenta en Londres, pertece al banco Barclays, patrocinador oficial del Manchester City y expatrocinador del Manchester United.

10. El marcaje personal de Yunes Linares a la ex primera dama de Veracruz. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares mostró este martes un video en el que se muestran las imágenes de Karime Macías Tubilla durante su cotidianidad en el país donde reside actualmente.

Estas imágenes un video, dijo el mandatario, fueron obtenidos por una persona "de toda mi confianza".

Algunas de estas imágenes, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violarían el derecho de la esposa de Javier Duarte a la propia imagen, es decir, la fotografía de una persona sólo puede ser usada o publicada con su consentimiento expreso, o daría lugar a la reparación del daño material.

jamp