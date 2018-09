Las redes estallan al descubrir que el Danonino es queso y no yogurt

Aunque muchas generaciones han crecido comiendo Danonino, la realidad es que no muchos se habían dado a la tarea de leer de qué está hecho, y ahora que descubrieron que era queso y no yogurt las redes sociales se llenaron de comentarios.

De acuerdo con Publimetro, cientos de usuarios de redes sociales han expresado su sorpresa al enterarse que la presentación más popular del Danonino no es yogurt, como pensaban, sino queso tipo Petit Suisse.

El danonino ya era una farsa cuando decian que te ayudaba a crecer. Ahora resulta que es queso. Diria que me siento estafada pero nunca consumi asi ke

me acabo de enterar que el Danonino es queso y literal estoy así porque no puedo entender que yo de chiquita comía queso rosa congelado pic.twitter.com/wsHz3qeIKi

el danonino no es yogurt ES QUESO WTF IMPAKTADA

Yo al enterarme que el Danonino es queso y no yogurt. pic.twitter.com/Yg0sMXuSgc

Cómo está eso de que el Danonino es un queso y no un yoghurt? Pues tal vez si mis jefes me lo hubieran dado con un a tortilla o un pan yo hubiera crecido como Diós manda. #YoPongoLasChelasYTu pon el queso osea el #Danonino pic.twitter.com/jgu1UhrNzu

saber que el danonino es queso y no yoghurt me perturbó demasiado al punto en que ahora el danonino me da asco, o sea CÓMO VA A SER QUESO???